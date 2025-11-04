Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На що скаржаться власники Toyota RAV4

На що скаржаться власники Toyota RAV4

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:40
Оновлено: 15:54
Кросовер Toyota RAV4: на що скаржаться власники
2026 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Попри шалену популярність та статус бестселера, кросовер Toyota RAV4 має низку особливостей, які виявляються лише після кількох місяців експлуатації. Власники відзначають, що основні скарги стосуються комфорту в тривалих поїздках, ергономіки та нюансів у роботі технологій.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Реклама
Читайте також:

Комфорт поїздки

Згідно з опитуванням власників Toyota RAV4 у нещодавній темі на Reddit, навіть у цього бестселера є певні недоліки, які стають очевидними після тривалого володіння.

Одна з найпоширеніших скарг — шум дороги. Багато водіїв зазначили, що RAV4 не такий тихий на швидкості шосе, як вони очікували, особливо порівняно з преміальними конкурентами. Постійний гуркіт під час тривалих поїздок нагадує, що кросовер скоріше позиціонується як бюджетний, аніж розкішний автомобіль, позаяк йому бракує достатньої шумоізоляції.

Інша важлива проблема — ергономіка сидінь. Базові сидіння мають обмежену поперекову підтримку. Крім того, нерухома висота сидіння переднього пасажира створює проблеми для людей низького зросту, тоді як високим пасажирам доводиться бути обережними при посадці через малий простір над головою.

Також читайте:

Чому вживані Honda та Toyota такі дорогі

Міцні кросовери, які проїздять щонайменше 15 років

Оголошені ціни на довгоочікуваний японський кросовер 2026 року

Технології та дрібні недоліки

Власники критикують інформаційно-розважальну систему, описуючи її як таку, що значно відстає від конкурентів. Невдоволення також стосується дивних рішень в управлінні: підсвічування клімат-контролю працює у зворотній логіці — ліхтарі світяться, коли система вимкнена, й темніють, коли ввімкнена. Крім того, підключення телефону лише через Bluetooth та USB викликає роздратування, позаяк бездротовий зв'язок вже мав би бути стандартом.

Серед дрібних недоліків, власники згадували незручне розташування та не достатня глибина переднього підсклянника, а також занадто тихий звуковий сигнал (гудок). Деякі також відзначили, що кнопка зупинки двигуна вимагає надто сильного натискання, що створює незручності у щоденному використанні.

Хоча RAV4 пропонує високу цінність, надійність та універсальність, власники вказують, що якість оздоблення, комфорт у тривалих поїздках та бездоганні технології не завжди відповідають високим очікуванням.

Якщо ці фактори є пріоритетними, фахівці радять потенційним покупцям проводити більш тривалі тест-драйви (понад 15 хвилин), щоб ще до купівлі перевірити комфорт сидінь та оцінити рівень шуму на автомагістралі.

авто проблеми поради автомобіль скарги Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації