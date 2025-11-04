Кросовер Toyota RAV4: на що скаржаться власники

2026 Toyota RAV4 Фото: Toyota

Попри шалену популярність та статус бестселера, кросовер Toyota RAV4 має низку особливостей, які виявляються лише після кількох місяців експлуатації. Власники відзначають, що основні скарги стосуються комфорту в тривалих поїздках, ергономіки та нюансів у роботі технологій.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Комфорт поїздки

Згідно з опитуванням власників Toyota RAV4 у нещодавній темі на Reddit, навіть у цього бестселера є певні недоліки, які стають очевидними після тривалого володіння.

Одна з найпоширеніших скарг — шум дороги. Багато водіїв зазначили, що RAV4 не такий тихий на швидкості шосе, як вони очікували, особливо порівняно з преміальними конкурентами. Постійний гуркіт під час тривалих поїздок нагадує, що кросовер скоріше позиціонується як бюджетний, аніж розкішний автомобіль, позаяк йому бракує достатньої шумоізоляції.

Інша важлива проблема — ергономіка сидінь. Базові сидіння мають обмежену поперекову підтримку. Крім того, нерухома висота сидіння переднього пасажира створює проблеми для людей низького зросту, тоді як високим пасажирам доводиться бути обережними при посадці через малий простір над головою.

Технології та дрібні недоліки

Власники критикують інформаційно-розважальну систему, описуючи її як таку, що значно відстає від конкурентів. Невдоволення також стосується дивних рішень в управлінні: підсвічування клімат-контролю працює у зворотній логіці — ліхтарі світяться, коли система вимкнена, й темніють, коли ввімкнена. Крім того, підключення телефону лише через Bluetooth та USB викликає роздратування, позаяк бездротовий зв'язок вже мав би бути стандартом.

Серед дрібних недоліків, власники згадували незручне розташування та не достатня глибина переднього підсклянника, а також занадто тихий звуковий сигнал (гудок). Деякі також відзначили, що кнопка зупинки двигуна вимагає надто сильного натискання, що створює незручності у щоденному використанні.

Хоча RAV4 пропонує високу цінність, надійність та універсальність, власники вказують, що якість оздоблення, комфорт у тривалих поїздках та бездоганні технології не завжди відповідають високим очікуванням.

Якщо ці фактори є пріоритетними, фахівці радять потенційним покупцям проводити більш тривалі тест-драйви (понад 15 хвилин), щоб ще до купівлі перевірити комфорт сидінь та оцінити рівень шуму на автомагістралі.