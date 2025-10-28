Відео
Україна
Чому вживані Honda та Toyota такі дорогі

Чому вживані Honda та Toyota такі дорогі

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 15:08
Вживані Honda та Toyota: чому вони такі дорогі
Toyota RAV4 та Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Коли йдеться про вживані автомобілі, Honda та Toyota постійно виділяються значно вищими цінами. Висока залишкова вартість моделей цих брендів пояснюється десятиліттями підтвердженої надійності, що робить їх однією з найбезпечніших інвестицій для покупців авто з пробігом.

Про це написав Motor1.

Залишкова вартість

За даними iSeeCars, Toyota та Honda посідають перше та друге місця у рейтингу "Найдовговічніші автомобілі". Багато їхніх моделей часто досягають позначки в 400 000 км пробігу.

Оціночна компанія Kelley Blue Book (KBB) регулярно присуджує моделям Toyota та Honda премії за "Найкращу вартість перепродажу". Наприклад, Toyota постійно отримує найвищі нагороди за бренд загалом, а Honda Civic лідирує серед компактних авто у 2024 році.

Покупці розглядають ці автомобілі не лише як робочий транспорт на сьогодні, але й як інвестицію, що продовжить працювати в далекому майбутньому.

Частково це пояснюється надійністю конструкції: багато седанів цих брендів використовують перевірені, консервативні механічні схеми та надійні 4-циліндрові двигуни без наддуву, що знижує ризик поломок порівняно зі складнішими турбомоторами.

Репутація надійності створює позитивний зворотний зв'язок: очікування довгого терміну служби підтримує високий попит, що, своєю чергою, підвищує залишкову вартість.

Застереження та альтернативи

Хоча вживані Honda або Toyota коштують дорожче, ця надбавка часто компенсується меншим ризиком великих витрат на ремонт у майбутньому та вищою ціною при подальшому перепродажі чи обміні.

Але висока ціна не гарантує повну відсутність проблем. Навіть найнадійніший бренд потребує регулярного технічного обслуговування. Потрібно знайти доглянутий екземпляр з надійними записами про ТО та помірним пробігом.

Крім того, деякі покупці переплачують за бренд, тоді як менш затребувані альтернативи від Hyundai, Mazda або Kia можуть пропонувати достатню надійність за нижчою ціною.

Втім, у більшості випадків висока ціна вживаних Toyota та Honda відображає їхню реальну довговічність та збережену вартість.

Максим Сайгак
Автор:
Максим Сайгак
