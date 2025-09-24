Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Найкращі вживані Toyota Camry серед усіх поколінь

Найкращі вживані Toyota Camry серед усіх поколінь

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 17:30
Вживані Toyota Camry: названі найкращі моделі
2025 Toyota Camry Фото: Toyota

Кожне покоління Toyota Camry має щось особливе — від гарної вартості при перепродажі до довговічності понад 400 000 км. Різні моделі здобували надійну репутацію для автомобіля, але деякі з них впоралися з цим якнайкраще.

Про це написав Slash Gear.

VII покоління: 2012-2017

Toyota Camry 2014 року
2014 Toyota Camry Фото: driving.ca

Toyota Camry сьомого покоління вважається гарним вибором на вторинному ринку. Попри найбільшу кількість повідомлень від виробника, вони не завжди свідчать про серйозні проблеми. Наприклад, деякі звіти стосуються звичайного зносу, як-от пошкодження фарби від кислотних дощів.

Достатньо сказати, що усі моделі цього покоління мають менше скарг на сайті CarComplaints, ніж один Camry 2011 року. Consumer Reports назвав це покоління "розумним вибором", а моделі 2014, 2012 і 2015 років отримали високі оцінки від JD Power.

III покоління: 1992-1996

Toyota Camry 1995 року
1995 Toyota Camry Фото: carbuzz.com

Третє покоління зарекомендувало себе як надійне та безпроблемне. За даними CarComplaints, на ці моделі було лише кілька скарг, що свідчить про їх високу якість. Лише модель 1996 року входить до списку найбільш відкликаних, але вони пов’язані з дрібними несправностями (відсутність відбивачів фар або проблеми з задніми ліхтарями), які легко усунути.

Попри те, що на ринку залишилося небагато таких старих автомобілів, це покоління заслужено посідає високі позиції в рейтингу надійності.

авто поради автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
