Вживані Toyota Camry: названі найкращі моделі

2025 Toyota Camry Фото: Toyota

Кожне покоління Toyota Camry має щось особливе — від гарної вартості при перепродажі до довговічності понад 400 000 км. Різні моделі здобували надійну репутацію для автомобіля, але деякі з них впоралися з цим якнайкраще.

Про це написав Slash Gear.

IX покоління: з 2025 року дотепер

За наявними даними, Toyota Camry 2025 року є найкращою пропозицією від виробника на сьогодні. Незалежно від приводу, ця модель має мінімальну кількість відкликань та скарг від споживачів, що свідчить про її надійність. Навіть з появою нових поколінь, дев'ята генерація Camry має всі шанси залишатися лідером протягом тривалого часу завдяки своїй довговічності.

VII покоління: 2012-2017

2014 Toyota Camry Фото: driving.ca

Toyota Camry сьомого покоління вважається гарним вибором на вторинному ринку. Попри найбільшу кількість повідомлень від виробника, вони не завжди свідчать про серйозні проблеми. Наприклад, деякі звіти стосуються звичайного зносу, як-от пошкодження фарби від кислотних дощів.

Достатньо сказати, що усі моделі цього покоління мають менше скарг на сайті CarComplaints, ніж один Camry 2011 року. Consumer Reports назвав це покоління "розумним вибором", а моделі 2014, 2012 і 2015 років отримали високі оцінки від JD Power.

III покоління: 1992-1996

1995 Toyota Camry Фото: carbuzz.com

Третє покоління зарекомендувало себе як надійне та безпроблемне. За даними CarComplaints, на ці моделі було лише кілька скарг, що свідчить про їх високу якість. Лише модель 1996 року входить до списку найбільш відкликаних, але вони пов’язані з дрібними несправностями (відсутність відбивачів фар або проблеми з задніми ліхтарями), які легко усунути.

Попри те, що на ринку залишилося небагато таких старих автомобілів, це покоління заслужено посідає високі позиції в рейтингу надійності.