Toyota повертає у виробництво культовий двигун

Toyota 4A-GE Фото: motortrend.com

Toyota повертається до виробництва флагманського бензинового двигуна 4A-GE. Це той самий легендарний мотор 1980-1990-х, який використовується в класичних моделях компанії, але зі значними покращеннями.

Про це повідомив Motor.es

Мотор для легенд

Toyota оголосила про початок виробництва оригінальних запчастин для своїх класичних моделей силами підрозділу GR Heritage Parts. Цей крок є відповіддю на попит серед колекціонерів та ентузіастів, які готові платити за високоякісні деталі для відновлення своїх улюблених автомобілів.

Одним із найцінніших експонатів у каталозі став легендарний 1,6-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун 4A-GE, який встановлювався на легендарні моделі Toyota Corolla Levin (AE86), Celica та Carina. Цей двигун, який вважається одним з найпопулярніших у світі, повертається у виробництво.

Характеристики двигуна

Інженери Toyota зазначають, що нові деталі, зокрема блок та головка блоку циліндрів, виготовляються за сучасними технологіями, але зберігають оригінальний дизайн та характеристики. Це дозволить власникам підтримувати свої класичні автомобілі в ідеальному стані. Цікаво, що блок циліндрів був модифікований, щоб його можна було встановлювати не лише в AE86, а й в інші передньопривідні автомобілі.

Двигун 4A-GE, розроблений у 1983 році, у своїй оригінальній 16-клапанній версії мав потужність до 140 к.с. Пізніші 20-клапанні версії, що випускалися до 2000 року, досягали 165 к.с. або навіть більше з використанням нагнітача.