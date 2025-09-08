Десять найкращих двигунів на автомобілях Toyota

Двигун Toyota 2GR-FKS V6 Фото: topspeed.com

Репутація Toyota як надійного виробника побудована на двигунах. Одні з них слугують для спокійних щоденних поїздок, інші стали легендами автокультури, створивши цілі фан-клуби та ставши частиною автомобільного фольклору.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама

Читайте також:

3RZ-FE (1994–2004)

Цей 2,7-літровий рядний 4-циліндровий двигун є частиною сімейства RZ та встановлювався на Tacoma першого покоління, 4Runner третього покоління, T100 та HiAce для американського ринку. Маючи близько 150 к.с., він продовжував працювати ще довго після того, як одометр перевищив шість цифр.

2GR-FKS V6 (2015– дотепер)

3,5-літровий двигун V6 з безпосереднім уприскуванням поєднує ефективність та плавність роботи. Він встановлюється на сучасні моделі Tacoma, Camry та Highlander. У лінійці Lexus ви знайдете його в RX 350, IS 350, GS 350, RC 350 та ES 350. Мотор легкий та екологічний.

1GR-FE V6 (2002–2023)

4-літровий двигун 1GR-FE встановлюється на моделі 4Runner четвертого та п'ятого поколінь, Tacoma, FJ Cruiser та деякі моделі Tundra. Ковані внутрішні компоненти та подвійне регулювання VVT-i роблять його міцним та універсальним.

2UZ-FE V8 (1998–2011)

4,7-літровий двигун 2UZ-FE встановлювався на Land Cruiser, Sequoia, Tundra, а також Lexus LX та GX. Міцний мотор V8 побудований з чавунним блоком й призначений для буксирування та руху бездоріжжям. Не такий досконалий, як 1UZ, але не має собі рівних у довговічності при високих навантаженнях.

Також читайте:

Названо найгірший двигун Toyota всіх часів

Дизельні двигуни авто, які працюють й після 500 000 км

Чи варто купити Lexus після 160 000 км пробігу

1UZ-FE V8 (1989–2002)

4-літровий повністю алюмінієвий двигун V8 був встановлений на першому Lexus LS400, SC400 та Toyota Crown Majesta, що випускався лише в Японії. Завдяки плавності ходу та довговічності, він переосмислив імідж Toyota в сегменті розкішних автомобілів.

M20A-FKS 2.0L / A25A-FKS 2.5L (2018– дотепер)

Ці рядні 4-циліндрові двигуни входять до сімейства Dynamic Force, встановлюються на найновіші моделі Camry, RAV4 та Avalon, а також на Lexus UX, ES 200, ES 250, 260, NX 250 та NX 260. Вони надають пріоритет ефективності та скороченню викидів.

3S-GTE (1986–2007)

Рядний 4-циліндровий агрегат з турбонаддувом та проміжним охолодженням був створеним для високої продуктивності. Двигун встановлювався на Celica All-Trac та MR2 Turbo. Мотор видавав близько 200 к.с. та став улюбленим для тюнінг-фанатів та шанувальників ралі.

2JZ-GTE (1991–2002)

Рядний 6-циліндровий 3-літровий турбодвигун встановлювався на Supra Turbo четвертого покоління та залишається найвідомішим мотором Toyota. Його залізний блок та міцні внутрішні компоненти можуть витримувати значний наддув. Тюнери розганяли його до чотиризначної потужності, але навіть у стандартному варіанті він був досконалим та потужним.

4A-GE (1983–1991)

Рядний 4-циліндровий легкий, високообертовий та простий 1,6-літровий мотор залишив свій слід у Corolla GT-S та MR2. Він видавав скромну потужність, але став фаворитом тюнінгу та перегонів. Його подвійні верхні розподільні вали та 16 клапанів надали йому технічну перевагу у 1980-х роках, й він досі отримує визнання в дрифті та масовому автоспорті.

1LR-GUE V10 (2010–2012)

Розроблений для Lexus LFA, цей 4,8-літровий атмосферний двигун V10 розганяється до 9000 об/хв. Агрегат з титановими стрижнями та масляною системою з сухим картером встановили лише на 500 моделях. Сьогодні Lexus LFA коштує від 800 000 до понад 1 000 000 доларів.