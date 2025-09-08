Десять лучших двигателей на автомобилях Toyota

Двигатель Toyota 2GR-FKS V6 Фото: topspeed.com

Репутация Toyota как надежного производителя построена на двигателях. Одни из них служат для спокойных ежедневных поездок, другие стали легендами автокультуры, создав целые фан-клубы и став частью автомобильного фольклора.

Об этом написал Motor Biscuit.

Реклама

Читайте также:

3RZ-FE (1994–2004)

Этот 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель является частью семейства RZ и устанавливался на Tacoma первого поколения, 4Runner третьего поколения, T100 и HiAce для американского рынка. Имея около 150 л.с., он продолжал работать еще долго после того, как одометр превысил шесть цифр.

2GR-FKS V6 (2015– до сих пор)

3,5-литровый двигатель V6 с непосредственным впрыском сочетает эффективность и плавность работы. Он устанавливается на современные модели Tacoma, Camry и Highlander. В линейке Lexus вы найдете его в RX 350, IS 350, GS 350, RC 350 и ES 350. Мотор легкий и экологичный.

1GR-FE V6 (2002–2023)

4-литровый двигатель 1GR-FE устанавливается на модели 4Runner четвертого и пятого поколений, Tacoma, FJ Cruiser и некоторые модели Tundra. Кованые внутренние компоненты и двойное регулирование VVT-i делают его прочным и универсальным.

2UZ-FE V8 (1998–2011)

4,7-литровый двигатель 2UZ-FE устанавливался на Land Cruiser, Sequoia, Tundra, а также Lexus LX и GX. Прочный мотор V8 построен с чугунным блоком и предназначен для буксировки и движения по бездорожью. Не такой совершенный, как 1UZ, но не имеет себе равных в долговечности при высоких нагрузках.

Также читайте:

Назван худший двигатель Toyota всех времен

Дизельные двигатели авто, которые работают и после 500 000 км

Стоит ли купить Lexus после 160 000 км пробега

1UZ-FE V8 (1989–2002)

4-литровый полностью алюминиевый двигатель V8 был установлен на первом Lexus LS400, SC400 и Toyota Crown Majesta, который выпускался только в Японии. Благодаря плавности хода и долговечности, он переосмыслил имидж Toyota в сегменте роскошных автомобилей.

M20A-FKS 2.0L / A25A-FKS 2.5L (2018– до сих пор)

Эти рядные 4-цилиндровые двигатели входят в семейство Dynamic Force, устанавливаются на новейшие модели Camry, RAV4 и Avalon, а также на Lexus UX, ES 200, ES 250, 260, NX 250 и NX 260. Они предоставляют приоритет эффективности и сокращению выбросов.

3S-GTE (1986-2007)

Рядный 4-цилиндровый агрегат с турбонаддувом и промежуточным охлаждением был создан для высокой производительности. Двигатель устанавливался на Celica All-Trac и MR2 Turbo. Мотор выдавал около 200 л.с. и стал любимцем тюнинг-фанатов и поклонников ралли.

2JZ-GTE (1991–2002)

Рядный 6-цилиндровый 3-литровый турбодвигатель устанавливался на Supra Turbo четвертого поколения и остается самым известным мотором Toyota. Его железный блок и прочные внутренние компоненты могут выдерживать значительный наддув. Тюнеры разгоняли его до четырехзначной мощности, но даже в стандартном варианте он был совершенным и мощным.

4A-GE (1983–1991)

Рядный 4-цилиндровый легкий, высокооборотный и простой 1,6-литровый мотор оставил свой след в Corolla GT-S и MR2. Он выдавал скромную мощность, но стал фаворитом тюнинга и гонок. Его двойные верхние распределительные валы и 16 клапанов предоставили ему техническое преимущество в 1980-х годах, и он до сих пор получает признание в дрифте и массовом автоспорте.

1LR-GUE V10 (2010-2012)

Разработанный для Lexus LFA, этот 4,8-литровый атмосферный двигатель V10 разгоняется до 9000 об/мин. Агрегат с титановыми стержнями и масляной системой с сухим картером установили только на 500 моделях. Сегодня Lexus LFA стоит от 800 000 до более 1 000 000 долларов.