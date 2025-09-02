Это худший двигатель Toyota всех времен

Toyota V6 3VZ-E Фото: reddit.com

Компания Toyota имеет заслуженную репутацию производителя надежных и долговечных автомобилей, благодаря чему уже пять лет подряд удерживает мировое лидерство по проданным авто. В ее истории было создано множество выдающихся двигателей, однако один из них стал настоящим разочарованием — 3-литровый V6 3VZ-E.

Об этом написал Slash Gear.

Неудачный старт

Этот двигатель с самого начала имел проблемы. Его 3-литровый атмосферный V6 выдавал лишь 150 л.с. и 244 Нм крутящего момента. Это было особенно заметно, поскольку его устанавливали на рабочие автомобили — внедорожник 4Runner и пикап T100.

В 1988 году 3VZ-E был представлен для 4Runner как преемник 2,4-литрового мотора. Но внедорожник все равно с трудом справлялся с движением. Например, 4Runner 1990 года с этим двигателем разгонялся от 0 до 100 км/ч за 15,4 секунды, тогда как меньшая Corolla с 1,6-литровым двигателем делала это на 4 секунды быстрее.

Со временем владельцы имели серьезные претензии к слабой системе охлаждения агрегата. Из-за недостаточной циркуляции жидкости и неэффективного вентилятора, двигатели часто перегревались, что приводило к их преждевременному выходу из строя.

Другие проблемы

Еще один серьезный недостаток 3VZ-E — негерметичные прокладки головки блока цилиндров. Из-за ненадлежащего заводского уплотнения, прокладки пропускали, позволяя охлаждающей жидкости смешиваться с моторным маслом. Toyota была вынуждена отозвать большое количество автомобилей, чтобы исправить этот недостаток.

Кроме того, двигатель был подвержен другим неисправностям:

сгоревшие выпускные клапаны;

проблемные контакты стартера;

ненадежная система рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Он плохо подходил для больших автомобилей и страдал от трещин в головках цилиндров и выхода из строя подшипников, что делало его проблемным даже в легких моделях — Toyota Camry и Lexus ES 300.

В 1995 году 3VZ-E был заменен на 3,4-литровый 5VZ-FE-E, хотя еще несколько лет оставался на рынке.