Це найгірший двигун Toyota всіх часів

Компанія Toyota має заслужену репутацію виробника надійних та довговічних автомобілів, завдяки чому вже п'ять років поспіль утримує світове лідерство за проданими авто. В її історії було створено безліч видатних двигунів, проте один з них став справжнім розчаруванням — 3-літровий V6 3VZ-E.

Невдалий старт

Цей двигун з самого початку мав проблеми. Його 3-літровий атмосферний V6 видавав лише 150 к.с. та 244 Нм крутного моменту. Це було особливо помітно, позаяк його встановлювали на робочі автомобілі — позашляховик 4Runner та пікап T100.

У 1988 році 3VZ-E був представлений для 4Runner як наступник 2,4-літрового мотора. Але позашляховик все одно насилу справлявся з дорожнім рухом. Наприклад, 4Runner 1990 року з цим двигуном розганявся від 0 до 100 км/год за 15,4 секунди, тоді як менша Corolla з 1,6-літровим двигуном робила це на 4 секунди швидше.

З часом власники мали серйозні претензії до слабкої системи охолодження агрегата. Через недостатню циркуляцію рідини та неефективний вентилятор, двигуни часто перегрівалися, що призводило до їхнього передчасного виходу з ладу.

Інші проблеми

Ще один серйозний недолік 3VZ-E — негерметичні прокладки головки блоку циліндрів. Через неналежне заводське ущільнення, прокладки пропускали, дозволяючи охолоджувальній рідині змішуватися з моторною оливою. Toyota була змушена відкликати велику кількість автомобілів, щоб виправити цей недолік.

Крім того, двигун був схильний інших несправностей:

згорілі випускні клапани;

проблемні контакти стартера;

ненадійна система рециркуляції вихлопних газів (EGR).

Він погано підходив для великих автомобілів й страждав від тріщин у головках циліндрів та виходу з ладу підшипників, що робило його проблемним навіть у легких моделях — Toyota Camry та Lexus ES 300.

У 1995 році 3VZ-E був замінений на 3,4-літровий 5VZ-FE-E, хоча ще кілька років залишався на ринку.