Главная Авто Культовый двигатель Toyota возвращают в производство

Культовый двигатель Toyota возвращают в производство

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:30
Toyota возвращает в производство культовый двигатель
Toyota 4A-GE Фото: motortrend.com

Toyota возвращается к производству флагманского бензинового двигателя 4A-GE. Это тот самый легендарный мотор 1980-1990-х, который используется в классических моделях компании, но со значительными улучшениями.

Об этом сообщил Motor.es

Мотор для легенд

Toyota объявила о начале производства оригинальных запчастей для своих классических моделей силами подразделения GR Heritage Parts. Этот шаг является ответом на спрос среди коллекционеров и энтузиастов, которые готовы платить за высококачественные детали для восстановления своих любимых автомобилей.

Одним из самых ценных экспонатов в каталоге стал легендарный 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель 4A-GE, который устанавливался на легендарные модели Toyota Corolla Levin (AE86), Celica и Carina. Этот двигатель, который считается одним из самых популярных в мире, возвращается в производство.

Характеристики двигателя

Инженеры Toyota отмечают, что новые детали, в частности блок и головка блока цилиндров, изготавливаются по современным технологиям, но сохраняют оригинальный дизайн и характеристики. Это позволит владельцам поддерживать свои классические автомобили в идеальном состоянии. Интересно, что блок цилиндров был модифицирован, чтобы его можно было устанавливать не только в AE86, но и в другие переднеприводные автомобили.

Двигатель 4A-GE, разработанный в 1983 году, в своей оригинальной 16-клапанной версии имел мощность до 140 л.с. Более поздние 20-клапанные версии, выпускавшиеся до 2000 года, достигали 165 л.с. или даже больше с использованием нагнетателя.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
