Подержанные Toyota Camry: названы лучшие модели

2025 Toyota Camry Фото: Toyota

Каждое поколение Toyota Camry имеет что-то особенное — от хорошей стоимости при перепродаже до долговечности более 400 000 км. Разные модели приобретали надежную репутацию для автомобиля, но некоторые из них справились с этим наилучшим образом.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

IX поколение: с 2025 года до сегодня

По имеющимся данным, Toyota Camry 2025 года является лучшим предложением от производителя на сегодня. Независимо от привода, эта модель имеет минимальное количество отзывов и жалоб от потребителей, что свидетельствует о ее надежности. Даже с появлением новых поколений, девятая генерация Camry имеет все шансы оставаться лидером в течение длительного времени благодаря своей долговечности.

Также читайте:

Механик назвал авто, которые проездят 30 лет без проблем

Почему Toyota, Subaru и Lexus остановили продажу электромобилей

Культовый двигатель Toyota возвращают в производство

VII поколение: 2012-2017

2014 Toyota Camry Фото: driving.ca

Toyota Camry седьмого поколения считается хорошим выбором на вторичном рынке. Несмотря на наибольшее количество сообщений от производителя, они не всегда свидетельствуют о серьезных проблемах. Например, некоторые отчеты касаются обычного износа, например, повреждения краски от кислотных дождей.

Достаточно сказать, что все модели этого поколения имеют меньше жалоб на сайте CarComplaints, чем один Camry 2011 года. Consumer Reports назвал это поколение "разумным выбором", а модели 2014, 2012 и 2015 годов получили высокие оценки от JD Power.

III поколение: 1992-1996

1995 Toyota Camry Фото: carbuzz.com

Третье поколение зарекомендовало себя как надежное и беспроблемное. По данным CarComplaints, на эти модели было лишь несколько жалоб, что свидетельствует об их высоком качестве. Только модель 1996 года входит в список наиболее отозванных, но они связаны с мелкими неисправностями (отсутствие отражателей фар или проблемы с задними фонарями), которые легко устранить.

Несмотря на то, что на рынке осталось немного таких старых автомобилей, это поколение заслуженно занимает высокие позиции в рейтинге надежности.