Подержанные Honda и Toyota: почему они такие дорогие

Toyota RAV4 и Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Когда речь идет о подержанных автомобилях, Honda и Toyota постоянно выделяются значительно более высокими ценами. Высокая остаточная стоимость моделей этих брендов объясняется десятилетиями подтвержденной надежности, что делает их одной из самых безопасных инвестиций для покупателей авто с пробегом.

Об этом написал Motor1.

По данным iSeeCars, Toyota и Honda занимают первое и второе места в рейтинге "Самые долговечные автомобили". Многие их модели часто достигают отметки в 400 000 км пробега.

Оценочная компания Kelley Blue Book (KBB) регулярно присуждает моделям Toyota и Honda премии за "Лучшую стоимость перепродажи". Например, Toyota постоянно получает самые высокие награды за бренд в целом, а Honda Civic лидирует среди компактных авто в 2024 году.

Покупатели рассматривают эти автомобили не только как рабочий транспорт на сегодня, но и как инвестицию, которая продолжит работать в далеком будущем.

Частично это объясняется надежностью конструкции: многие седаны этих брендов используют проверенные, консервативные механические схемы и надежные 4-цилиндровые двигатели без наддува, что снижает риск поломок по сравнению с более сложными турбомоторами.

Репутация надежности создает положительную обратную связь: ожидание долгого срока службы поддерживает высокий спрос, что, в свою очередь, повышает остаточную стоимость.

Предостережения и альтернативы

Хотя подержанные Honda или Toyota стоят дороже, эта надбавка часто компенсируется меньшим риском больших затрат на ремонт в будущем и более высокой ценой при дальнейшей перепродаже или обмене.

Но высокая цена не гарантирует полное отсутствие проблем. Даже самый надежный бренд нуждается в регулярном техническом обслуживании. Нужно найти ухоженный экземпляр с надежными записями о ТО и умеренным пробегом.

Кроме того, некоторые покупатели переплачивают за бренд, тогда как менее востребованные альтернативы от Hyundai, Mazda или Kia могут предлагать достаточную надежность по более низкой цене.

Впрочем, в большинстве случаев высокая цена подержанных Toyota и Honda отражает их реальную долговечность и сохраненную стоимость.