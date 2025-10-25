Видео
Дата публикации 25 октября 2025 15:45
обновлено: 15:47
Лучшие двигатели Honda: в каких авто они стоят
2003 Honda S2000 Фото: Honda

Honda десятилетиями создает отличные двигатели внутреннего сгорания. Вот лучшие из них по критериям долговечности, технических преимуществ, реальных характеристик и их места в более широкой эволюции моторов компаний.

Об этом написал Motor Biscuit.

F20C/F22C1

Двигатель F20C, впервые установленный на Honda S2000 в 1999 году, был техническим шедевром: кованые поршни, красная зона 9000 об/мин и самый агрессивный VTEC. Более поздний F22C1 дал лучший момент на низких оборотах.

Эти моторы, несмотря на работу на пределе, известны высокой надежностью. Они остаются наиболее амбициозными и захватывающими 4-цилиндровыми двигателями Honda.

Серия K

Это универсальная основа Honda, появившаяся в начале 2000-х и устанавливалась на Civic, Accord, CR-V и Acura. Секрет двигателя в балансе: мощность, надежность и отличная реакция на настройки. K20 идеален для высоких оборотов, K24 — для крутящего момента.

Благодаря DOHC, i-VTEC и прочной алюминиевой конструкции, K-серия ценится за масштабируемость. Современные турбированные версии (K20C в Civic Type R) продолжают эту успешную традицию.

Также читайте:

Серия B

Модель B (B16, B18C) сделала Honda легендой 1990-х среди тюнеров. Это были первые массовые DOHC VTEC моторы, сочетающие эффективность на низких оборотах и бешеную мощность при активации VTEC. B18C5 в Acura Integra Type R разгонялся до 8000+ об/мин и выдавал 195 л.с. с 1,8 л.

Этот надежный двигатель помог сформировать культуру Honda "высоких оборотов". Серия B до сих пор почитается за ремонтопригодность и возможности тюнинга.

Серия D

Это тихая рабочая лошадка, которая создавала репутацию надежности. Двигатель стоял на миллионах Civic и CRX с 1980-х по 2000-е. Хотя эти SOHC моторы едва выдавали 125 л.с., они проезжали сотни тысяч километров без проблем.

Гениальность заключалась в простоте: легкие алюминиевые блоки, базовая компоновка и неприхотливость. D-серия была дешевой в производстве, легкой в обслуживании и почти неубиваемой.

Earth Dreams

Современная турбированная линейка Earth Dreams демонстрирует адаптацию Honda к экологическим требованиям. 1,5-литровые и 2-литровые турбодвигатели (на новых Civic, Accord) поражают мощностью и эффективностью. Особенно 2-литровый турбодвигатель Civic Type R (K20C).

