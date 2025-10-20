Видео
Какие двигатели используются в самых надежных авто

Дата публикации 20 октября 2025 20:40
обновлено: 19:49
ТОП-10 самых надежных автомобильных двигателей
Honda K24 Фото: carbuzz.com

Эксперты проанализировали данные исследования iSeeCars об автомобилях, которые чаще всего преодолевают пробег 400 000 км или более. На основе этих данных были определены 10 лучших двигателей и автомобили, в которых они установлены.

Об этом написал Top Speed.

Рядные 4-цилиндровые двигатели

  • Toyota 2TR-FE. Этот 2,7-литровый I4 известен как рабочая лошадка пикапов Toyota Tacoma (двух поколений). Благодаря низкой степени сжатия и выносливой конструкции, он использовался почти два десятилетия. Даже сегодня он все еще производится для международных моделей.
  • Honda K24. 2,4-литровый I4 из семейства K-Series, который устанавливался на Honda Accord, Odyssey и CR-V. В отличие от Toyota 2TR-FE, он предлагает значительно более резвый характер (с красной линией около 6800 об/мин) без ущерба для долговечности.
  • Toyota A25A-FXS. Самая надежная гибридная платформа. Этот 2,5-литровый I4 является частью семейства Dynamic Force. Его гибридный вариант (FXS) достигает впечатляющего 41% теплового КПД, что делает его ключом к долговечности таких моделей, как Toyota RAV4 Hybrid.

Также читайте:

Двигатели V6

  • Nissan VQ V-6. Семейство V-6 является основой успеха Nissan с 1990-х. Особенно надежным является 3,5-литровый VQ35DE, который использовался от экономичных Nissan Murano до спортивных 350Z. Его гибкость и прочная конструкция (кованые элементы) обеспечивают устойчивость к постоянным нагрузкам.
  • Toyota 1GR-FE V6. 4-литровый V6, один из самых неутомимых двигателей Toyota. Наиболее известен благодаря Toyota 4Runner (где он обеспечил 32,9% шанс пробега более 400 000 км). Его долговечность обусловлена безупречным качеством сборки, широким крутящим моментом и низкой степенью сжатия.
  • Honda J35 V-6. 3,5-литровый V6 семейства J-серии, разработанный для поперечного расположения (передний привод), чаще всего встречается в топовых комплектациях Honda Accord и Pilot. Архитектура этого двигателя настолько надежна, что использовалась даже в морских моторах Honda.
  • Toyota 2GR V-6. Самый надежный V6 в списке. 3,5-литровый 2GR-FE и его усовершенствованный вариант 2GR-FKS (который использует цикл Аткинсона) предлагают высокую мощность и эффективность. Его до сих пор можно найти в моделях Lexus IS 350 и Lexus TX 550h+.

Специализированные и V8

  • Cummins 6,7L (Дизель I6). Единственный дизельный и турбированный двигатель в списке. Этот 6,7-литровый рядный 6-цилиндровый агрегат (Dodge RAM 2500/3500) является легендой, известной своей несокрушимостью. Пикапы с этим двигателем имеют 39,7% шанс проехать более 400 000 км.
  • Chevrolet Vortec 6200 V8. Этот 6,2-литровый V8 на основе малоблочной конструкции Chevy (SBC) является лучшим американским двигателем V8 по долговечности. Его надежность подтверждают такие модели, как Chevrolet Suburban и GMC Sierra 1500.
  • Toyota 3UR-FE V8. Toyota доминирует, имея двигатели во всех категориях. Этот V8 был разработан для Toyota Tundra и Sequoia. Последнее авто с этим двигателем имеет самый высокий шанс пробега более 400 000 км (39,1%).

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
