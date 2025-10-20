ТОП-10 самых надежных автомобильных двигателей

Honda K24 Фото: carbuzz.com

Эксперты проанализировали данные исследования iSeeCars об автомобилях, которые чаще всего преодолевают пробег 400 000 км или более. На основе этих данных были определены 10 лучших двигателей и автомобили, в которых они установлены.

Об этом написал Top Speed.

Рядные 4-цилиндровые двигатели

Toyota 2TR-FE. Этот 2,7-литровый I4 известен как рабочая лошадка пикапов Toyota Tacoma (двух поколений). Благодаря низкой степени сжатия и выносливой конструкции, он использовался почти два десятилетия. Даже сегодня он все еще производится для международных моделей.

Этот 2,7-литровый I4 известен как рабочая лошадка пикапов (двух поколений). Благодаря низкой степени сжатия и выносливой конструкции, он использовался почти два десятилетия. Даже сегодня он все еще производится для международных моделей. Honda K24. 2,4-литровый I4 из семейства K-Series, который устанавливался на Honda Accord , Odyssey и CR-V . В отличие от Toyota 2TR-FE, он предлагает значительно более резвый характер (с красной линией около 6800 об/мин) без ущерба для долговечности.

2,4-литровый I4 из семейства K-Series, который устанавливался на , и . В отличие от Toyota 2TR-FE, он предлагает значительно более резвый характер (с красной линией около 6800 об/мин) без ущерба для долговечности. Toyota A25A-FXS. Самая надежная гибридная платформа. Этот 2,5-литровый I4 является частью семейства Dynamic Force. Его гибридный вариант (FXS) достигает впечатляющего 41% теплового КПД, что делает его ключом к долговечности таких моделей, как Toyota RAV4 Hybrid.

Двигатели V6

Nissan VQ V-6. Семейство V-6 является основой успеха Nissan с 1990-х. Особенно надежным является 3,5-литровый VQ35DE, который использовался от экономичных Nissan Murano до спортивных 350Z . Его гибкость и прочная конструкция (кованые элементы) обеспечивают устойчивость к постоянным нагрузкам.

Семейство V-6 является основой успеха Nissan с 1990-х. Особенно надежным является 3,5-литровый VQ35DE, который использовался от экономичных до спортивных . Его гибкость и прочная конструкция (кованые элементы) обеспечивают устойчивость к постоянным нагрузкам. Toyota 1GR-FE V6. 4-литровый V6, один из самых неутомимых двигателей Toyota. Наиболее известен благодаря Toyota 4Runner (где он обеспечил 32,9% шанс пробега более 400 000 км). Его долговечность обусловлена безупречным качеством сборки, широким крутящим моментом и низкой степенью сжатия.

4-литровый V6, один из самых неутомимых двигателей Toyota. Наиболее известен благодаря (где он обеспечил 32,9% шанс пробега более 400 000 км). Его долговечность обусловлена безупречным качеством сборки, широким крутящим моментом и низкой степенью сжатия. Honda J35 V-6. 3,5-литровый V6 семейства J-серии, разработанный для поперечного расположения (передний привод), чаще всего встречается в топовых комплектациях Honda Accord и Pilot . Архитектура этого двигателя настолько надежна, что использовалась даже в морских моторах Honda.

3,5-литровый V6 семейства J-серии, разработанный для поперечного расположения (передний привод), чаще всего встречается в топовых комплектациях и . Архитектура этого двигателя настолько надежна, что использовалась даже в морских моторах Honda. Toyota 2GR V-6. Самый надежный V6 в списке. 3,5-литровый 2GR-FE и его усовершенствованный вариант 2GR-FKS (который использует цикл Аткинсона) предлагают высокую мощность и эффективность. Его до сих пор можно найти в моделях Lexus IS 350 и Lexus TX 550h+.

Специализированные и V8