ТОП-10 найнадійніших автомобільних двигунів

Експерти проаналізували дані дослідження iSeeCars про автомобілі, які найчастіше долають пробіг 400 000 км або більше. На основі цих даних були визначені 10 найкращих двигунів та автомобілі, в яких вони встановлені.

Про це написав Top Speed.

Рядні 4-циліндрові двигуни

Toyota 2TR-FE. Цей 2,7-літровий I4 відомий як робоча конячка пікапів Toyota Tacoma (двох поколінь). Завдяки низькому ступеню стиснення та витривалій конструкції, він використовувався майже два десятиліття. Навіть сьогодні він все ще виробляється для міжнародних моделей.

Honda K24. 2,4-літровий I4 із сімейства K-Series, який встановлювався на Honda Accord , Odyssey та CR-V . На відміну від Toyota 2TR-FE, він пропонує значно жвавіший характер (з червоною лінією близько 6800 об/хв) без шкоди для довговічності.

Toyota A25A-FXS. Найнадійніша гібридна платформа. Цей 2,5-літровий I4 є частиною сімейства Dynamic Force. Його гібридний варіант (FXS) досягає вражаючого 41% теплового ККД, що робить його ключем до довговічності таких моделей, як Toyota RAV4 Hybrid.

Двигуни V6

Nissan VQ V-6. Сімейство V-6 є основою успіху Nissan з 1990-х. Особливо надійним є 3,5-літровий VQ35DE, який використовувався від економічних Nissan Murano до спортивних 350Z . Його гнучкість та міцна конструкція (ковані елементи) забезпечують стійкість до постійних навантажень.

Сімейство V-6 є основою успіху Nissan з 1990-х. Особливо надійним є 3,5-літровий VQ35DE, який використовувався від економічних до спортивних . Його гнучкість та міцна конструкція (ковані елементи) забезпечують стійкість до постійних навантажень. Toyota 1GR-FE V6. 4-літровий V6, один із найневтомніших двигунів Toyota. Найбільш відомий завдяки Toyota 4Runner (де він забезпечив 32,9% шанс пробігу понад 400 000 км). Його довговічність зумовлена бездоганною якістю збірки, широким крутним моментом та низьким ступенем стиснення.

4-літровий V6, один із найневтомніших двигунів Toyota. Найбільш відомий завдяки (де він забезпечив 32,9% шанс пробігу понад 400 000 км). Його довговічність зумовлена бездоганною якістю збірки, широким крутним моментом та низьким ступенем стиснення. Honda J35 V-6. 3,5-літровий V6 сімейства J-серії, розроблений для поперечного розташування (передній привід), найчастіше зустрічається у топових комплектаціях Honda Accord та Pilot . Архітектура цього двигуна настільки надійна, що використовувалася навіть у морських моторах Honda.

3,5-літровий V6 сімейства J-серії, розроблений для поперечного розташування (передній привід), найчастіше зустрічається у топових комплектаціях та . Архітектура цього двигуна настільки надійна, що використовувалася навіть у морських моторах Honda. Toyota 2GR V-6. Найнадійніший V6 у списку. 3,5-літровий 2GR-FE та його вдосконалений варіант 2GR-FKS (який використовує цикл Аткінсона) пропонують високу потужність та ефективність. Його досі можна знайти в моделях Lexus IS 350 та Lexus TX 550h+.

Спеціалізовані та V8