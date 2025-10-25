Відео
В яких авто встановлені найкращі двигуни Honda

Дата публікації: 25 жовтня 2025 15:45
Оновлено: 15:47
Найкращі двигуни Honda: в яких авто вони стоять
2003 Honda S2000 Фото: Honda

Honda десятиліттями створює чудові двигуни внутрішнього згоряння. Ось найкращі з них за критеріями довговічності, технічних переваг, реальних характеристик та їхнього місця в ширшій еволюції моторів компаній.

Про це написав Motor Biscuit.

F20C/F22C1

Двигун F20C, вперше встановлений на Honda S2000 у 1999 році, був технічним шедевром: ковані поршні, червона зона 9000 об/хв та найагресивніший VTEC. Пізніший F22C1 дав кращий момент на низьких обертах.

Ці мотори, попри роботу на межі, відомі високою надійністю. Вони залишаються найбільш амбітними та захоплюючими 4-циліндровими двигунами Honda.

Серія K

Це універсальна основа Honda, що з'явилася на початку 2000-х та встановлювалася на Civic, Accord, CR-V та Acura. Секрет двигуна у балансі: потужність, надійність та чудова реакція на налаштування. K20 ідеальний для високих обертів, K24 — для крутного моменту.

Завдяки DOHC, i-VTEC та міцній алюмінієвій конструкції, K-серія цінується за масштабованість. Сучасні турбовані версії (K20C у Civic Type R) продовжують цю успішну традицію.

Серія B

Модель B (B16, B18C) зробила Honda легендою 1990-х серед тюнерів. Це були перші масові DOHC VTEC мотори, що поєднували ефективність на низьких обертах та шалену потужність при активації VTEC. B18C5 в Acura Integra Type R розганявся до 8000+ об/хв та видавав 195 к.с. з 1,8 л.

Цей надійний двигун допоміг сформувати культуру Honda "високих обертів". Серія B досі шанується за ремонтопридатність та можливості тюнінгу.

Серія D

Це тиха робоча конячка, яка створювала репутацію надійності. Двигун стояв на мільйонах Civic та CRX з 1980-х по 2000-ні. Хоча ці SOHC мотори ледве видавали 125 к.с., вони проїжджали сотні тисяч кілометрів без проблем.

Геніальність полягала в простоті: легкі алюмінієві блоки, базове компонування та невибагливість. D-серія була дешевою у виробництві, легкою в обслуговуванні та майже невбиваною.

Earth Dreams

Сучасна турбована лінійка Earth Dreams демонструє адаптацію Honda до екологічних вимог. 1,5-літрові та 2-літрові турбодвигуни (на нових Civic, Accord) вражають потужністю та ефективністю. Особливо 2-літровий турбодвигун Civic Type R (K20C).

рейтинг авто автомобіль Мотор Honda двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
