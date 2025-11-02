Відео
Україна
Зʼявилася дорога, яка заряджає електрокари під час руху

Зʼявилася дорога, яка заряджає електрокари під час руху

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 14:22
Оновлено: 12:12
Дорога майбутнього: як бездротова зарядка живить електромобілі на ходу
Зарядка дорогою. Ілюстративне фото: topgear.com

Нещодавно на відрізку французької автомагістралі A10 поблизу Парижа відбулося випробування інноваційної системи бездротової зарядки в реальних умовах. У ньому взяли участь чотири модифіковані електромобілі: вантажівка, фургон, легковик та пасажирський автобус, які проїхали спеціально облаштованою 1,5 км ділянкою.

Про це повідомив Electrek.

Зарядка на ходу

Результати тестування, проведеного компаніями Electreon Wireless та Vinci Group, вразили: нова технологія здатна передавати транспортним засобам понад 300 кВт пікової потужності (та понад 200 кВт середньої потужності) безпосередньо під час руху.

Цей показник практично дорівнює швидкості найновіших провідних зарядних станцій Tesla Supercharger, але абсолютно без дротів та без необхідності зупинятися.

Компанія Electreon вже продемонструвала переваги цієї технології на пілотному проекті в Тель-Авіві (Ізраїль). Розгортання високошвидкісної бездротової зарядки на стратегічних ділянках маршруту автобусного парку дало змогу скоротити розмір акумуляторів автобусів з 400 кВт-год до приблизно 45 кВт-год. Це означає зменшення розміру, ваги та кількості матеріалів батареї майже на 90%, при цьому час безперебійної роботи не постраждав.

Лише переваги

Зарядка вантажівки на ходу
Вантажівка заряджається під час руху. Фото: electrek.co

Наразі детальної інформації про наступні етапи впровадження цієї революційної технології високошвидкісної бездротової зарядки немає.

Однак, продемонструвавши, що електромобілі різного розміру можуть співіснувати на одній зарядній ділянці та отримувати значний запас ходу лише за хвилину-дві поїздки, команди Electreon та Vinci Group підтвердили її високий потенціал. Крім того, ця технологія працюватиме в будь-яких погодних умовах — під час снігу, ожеледиці чи дощу.

дороги авто електрокари технології автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
