Який справжній термін служби батареї електрокара

Дата публікації: 30 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 17:56
Акумулятор електромобіля: який справжній термін служби
2025 Kia EV6. Фото: caranddriver.com

Сьогодні завдяки технологічному прогресу батареї електромобілів зберігають понад 90% свого початкового ресурсу після кількох років експлуатації. Ця довговічність доводить, що їхній термін служби тепер порівнянний з традиційними автомобілями з ДВЗ.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Довговічність електрокарів

Шведська компанія Kvdbil проаналізувала 1300 вживаних електрокарів та плагін-гібридів, щоб перевірити їхній стан.

Виявилося, що 8 з 10 автомобілів зберегли понад 90% початкової місткості акумулятора. Експерти вимірювали показник State of Health (поточний стан батареї). Керівник дослідження Мартін Рейнхольдссон зазначив, що такий відмінний стан багатьох батарей став несподіванкою.

Лідери за мінімальною деградацією акумулятора стали: Kia EV6 (найкращий результат), Kia e-Niro та Tesla Model Y. До десятки кращих також потрапили Audi Q4 e-tron, Opel Mokka-e та Mazda MX-30.

Найгірші показники не були прив'язані до конкретного бренду, а залежали від віку авто та неправильної експлуатації.

На рівні ДВЗ

Лондонська школа економіки у дослідженні за січень 2025 року встановила, що середній термін служби електромобілів сягнув 18,4 роки, що еквівалентно бензиновому авто. Цей паритет є важливим поворотним моментом, досягнутим завдяки підвищеній щільності енергії та оптимізованому тепловому управлінню літій-іонних акумуляторів.

Компанія Geotab проаналізувала 10 000+ електромобілів по всьому світу та у своєму звіті за липень 2025 року дійшла висновку, що акумулятори деградують з середньою швидкістю 1,8% на рік. Це значне покращення порівняно з показником 2,3% у 2019 році. Прогрес пояснюється вдосконаленням циклів та обмеженнями на швидке заряджання.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
