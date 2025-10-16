Ціни на електрокари стануть нижчими, ніж на моделі з ДВЗ

Renault Scenic E-Tech Фото: caranddriver.com

Автомобільний гігант Renault переглядає свої стратегічні цілі, але його основний фокус залишається на електричному майбутньому та зниженні цін на електромобілі. Хоча повний перехід на електротягу відкладено на пізніший термін, позаяк ринок ще не готовий повністю відмовитися від ДВЗ, це не впливає на ключові інвестиційні пріоритети компанії.

Здешевлення електротяги

Renault спрямовує 80% своїх інвестицій у наступне покоління електромобілів, вихід яких очікується приблизно у 2028 році. Головна ідея цієї стратегії — знизити ціну на моделі C-сегмента, наприклад, Scenic та Megane на 40%. Це критичний крок, що дозволить електромобілям стати дешевшими, ніж їхні аналоги з двигунами внутрішнього згоряння.

Для досягнення радикального здешевлення, Renault робить ставку на інноваційні технології, що дозволяють обійти дорогі та дефіцитні матеріали.

Акумулятори без кобальту. Нові батареї прагнуть поєднати високу щільність енергії (як у NCM) із нижчою вартістю та безпекою (як у LFP). Це дозволить уникнути зростання цін на електромобілі.

Нові батареї прагнуть поєднати високу щільність енергії (як у NCM) із нижчою вартістю та безпекою (як у LFP). Це дозволить уникнути зростання цін на електромобілі. Двигуни без рідкоземельних елементів. У партнерстві з Valeo Renault розробляє нові електродвигуни. Вони не тільки обходяться без дорогих рідкоземельних металів, але й є надзвичайно економічними, споживаючи лише 12 кВт⋅год/100 км. Це робить експлуатацію електромобілів значно вигіднішою.

У партнерстві з Valeo Renault розробляє нові електродвигуни. Вони не тільки обходяться без дорогих рідкоземельних металів, але й є надзвичайно економічними, споживаючи лише 12 кВт⋅год/100 км. Це робить експлуатацію електромобілів значно вигіднішою. Швидкість заряджання. Завдяки 800-вольтовій системі, заряджання від 15% до 80% займатиме лише 15 хвилин.

Майбутнє ДВЗ

Керівник програми Renault Гвідо Хаак уточнив, що, попри відтермінування повної електрифікації, бренд більше не випускатиме нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Чинні бензинові та дизельні моделі залишаться доступними, але розробка нових платформ для них припиняється, позаяк фокус зміщується на здешевлення та розвиток електромобілів.