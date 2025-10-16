Цены на электрокары станут ниже, чем на модели с ДВС

Renault Scenic E-Tech Фото: caranddriver.com

Автомобильный гигант Renault пересматривает свои стратегические цели, но его основной фокус остается на электрическом будущем и снижении цен на электромобили. Хотя полный переход на электротягу отложен на более поздний срок, так как рынок еще не готов полностью отказаться от ДВС, это не влияет на ключевые инвестиционные приоритеты компании.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Удешевление электротяги

Renault направляет 80% своих инвестиций в следующее поколение электромобилей, выход которых ожидается примерно в 2028 году. Главная идея этой стратегии — снизить цену на модели C-сегмента, например, Scenic и Megane на 40%. Это критический шаг, который позволит электромобилям стать дешевле, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания.

Для достижения радикального удешевления, Renault делает ставку на инновационные технологии, позволяющие обойти дорогие и дефицитные материалы.

Аккумуляторы без кобальта. Новые батареи стремятся совместить высокую плотность энергии (как в NCM) с более низкой стоимостью и безопасностью (как в LFP). Это позволит избежать роста цен на электромобили.

Новые батареи стремятся совместить высокую плотность энергии (как в NCM) с более низкой стоимостью и безопасностью (как в LFP). Это позволит избежать роста цен на электромобили. Двигатели без редкоземельных элементов. В партнерстве с Valeo Renault разрабатывает новые электродвигатели. Они не только обходятся без дорогих редкоземельных металлов, но и являются чрезвычайно экономичными, потребляя всего 12 кВт⋅ч/100 км. Это делает эксплуатацию электромобилей значительно выгоднее.

В партнерстве с Valeo Renault разрабатывает новые электродвигатели. Они не только обходятся без дорогих редкоземельных металлов, но и являются чрезвычайно экономичными, потребляя всего 12 кВт⋅ч/100 км. Это делает эксплуатацию электромобилей значительно выгоднее. Скорость зарядки. Благодаря 800-вольтовой системе, зарядка от 15% до 80% будет занимать всего 15 минут.

Будущее ДВС

Руководитель программы Renault Гвидо Хаак уточнил, что, несмотря на отсрочку полной электрификации, бренд больше не будет выпускать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Действующие бензиновые и дизельные модели останутся доступными, но разработка новых платформ для них прекращается, поскольку фокус смещается на удешевление и развитие электромобилей.