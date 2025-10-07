Видео
Dacia создала крошечный электрокар, который вместит всю семью

Dacia создала крошечный электрокар, который вместит всю семью

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 15:20
Dacia представила самый маленький семейный электрокар для города
Концепт Dacia Hipster. Фото: Dacia

Производитель успешного городского электромобиля Spring, принадлежащего Renault, представил футуристический концепт Dacia Hipster. Это мастер-класс великолепного дизайна, простоты и демонстрация умных способов создать максимальное пространство в салоне при минимальных размерах авто.

Об этом написал InsideEVs.

Размеры и эргономика

Со своими длиной 3 м и шириной 1,55 м, он имеет примерно такую же высоту, как Fiat 500e — 1,53 м, но на 63 см короче и на 13 см уже. Dacia утверждает, что концепт на 20% легче Spring, вес которого составляет всего 984 кг.

Несмотря на такие размеры, Dacia утверждает, что двухдверный электромобиль Hipster имеет достаточно места внутри для четырех взрослых благодаря разумной компоновке и отсутствию практически всего, что не является абсолютно необходимым.

Dacia створила крихітний електрокар, який вмістить усю родину - фото 1
Фото: Dacia

Автопроизводитель не уточнил колесную базу электрокара, но очевидно, что передняя и задняя оси смещены как можно ближе к краям, практически не оставляя свесов. Это максимально увеличивает пространство салона, а также должно обеспечить ощущения от управления картингом.

Здесь нет ничего лишнего. Задние фонари не закрыты отдельной стеклянной панелью. Традиционные дверные ручки заменены текстильными ремешками. В салоне тонкие сиденья, обтянутые сетчатой тканью, не занимают много места. Также нет экрана информационно-развлекательной системы и динамика — можно использовать смартфон владельца и Bluetooth-колонку.

Пасажирські місця в Dacia Hipster
Фото: Dacia

Багажник очень маленький (68 литров), но, заднее сиденье можно сложить, чтобы увеличить его объем до 500 литров.

Приятным дополнением является то, что задние подголовники не крепятся к спинке сиденья, а поворачиваются от задних стоек, что позволяет складывать сиденье плоско. Также есть одна пара точек крепления Isofix для детского кресла сзади.

Тайна запаса хода

Dacia Hipster на трасі
Фото: Dacia

Dacia утверждает, что 94% французских водителей ежедневно проезжают менее 40 км. Хотя автопроизводитель не уточнил, какое расстояние может проехать концепт Hipster на полной зарядке, но очевидно, что серийная модель не побьет никаких рекордов запаса хода.

Возможно, она будет выглядеть по-другому, когда появится в европейских автосалонах, но видно, что Dacia серьезно настроена на снижение затрат.

авто электрокары автомобиль Renault електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
