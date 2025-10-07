Відео
Головна Авто Dacia створила крихітний електрокар, який вмістить усю родину

Dacia створила крихітний електрокар, який вмістить усю родину

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:20
Dacia представила найменший сімейний електрокар для міста
Концепт Dacia Hipster. Фото: Dacia

Виробник успішного міського електромобіля Spring, що належить Renault, представив футуристичний концепт Dacia Hipster. Це майстер-клас чудового дизайну, простоти та демонстрація розумних способів створити максимальний простір в салоні при мінімальних розмірах авто.

Про це написав InsideEVs.

Читайте також:

Розміри та ергономіка

Зі своїми довжиною 3 м та шириною 1,55 м, він має приблизно таку ж висоту, як Fiat 500e — 1,53 м, але на 63 см коротший та на 13 см вужчий. Dacia стверджує, що концепт на 20% легший за Spring, вага якого становить лише 984 кг.

Попри такі розміри, Dacia стверджує, що дводверний електромобіль Hipster має достатньо місця всередині для чотирьох дорослих завдяки розумному компонуванні та відсутності практично всього, що не є абсолютно необхідним.

Dacia створила крихітний електрокар, який вмістить усю родину - фото 1
Фото: Dacia

Автовиробник не уточнив колісну базу електрокара, але очевидно, що передню та задню осі зміщено якомога ближче до країв, практично не залишаючи звисів. Це максимально збільшує простір салону, а також має забезпечити відчуття від керування картингом.

Тут немає нічого зайвого. Задні ліхтарі не закриті окремою скляною панеллю. Традиційні дверні ручки замінені текстильними ремінцями. У салоні тонкі сидіння, обтягнуті сітчастою тканиною, не займають багато місця. Також немає екрана інформаційно-розважальної системи та динаміка — можна використовувати смартфон власника та Bluetooth-колонку.

Пасажирські місця в Dacia Hipster
Фото: Dacia

Багажник дуже маленький (68 літрів), але, заднє сидіння можна скласти, щоб збільшити його об'єм до 500 літрів.

Приємним доповненням є те, що задні підголівники не кріпляться до спинки сидіння, а повертаються від задніх стійок, що дозволяє складати сидіння пласко. Також є одна пара точок кріплення Isofix для дитячого крісла ззаду.

Також читайте:

Від Opel до Dacia: як змінилися смаки водіїв за 20 років

Renault в нових Dacia використає дешеві китайські деталі

Від цієї несправності двигуна тремтять водії Dacia та Renault

Таємниця запасу ходу

Dacia Hipster на трасі
Фото: Dacia

Dacia стверджує, що 94% французьких водіїв щодня проїжджають менше 40 км. Хоча автовиробник не уточнив, яку відстань може проїхати концепт Hipster на повній зарядці, але очевидно, що серійна модель не поб'є жодних рекордів запасу ходу.

Можливо, вона матиме інший вигляд, коли з'явиться в європейських автосалонах, але видно, що Dacia серйозно налаштована на зниження витрат.

авто електрокари автомобіль Renault електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
