Батарея електрокара чи ДВЗ: що довговічніше, ціна заміни

Зі зростанням популярності електромобілів постає питання їхньої довговічності, особливо щодо терміну служби акумуляторів, порівняно з традиційними автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Останні дослідження надають цікаві відповіді на ці запитання.

Термін служби батарей

Виробники електромобілів оптимістично оцінюють термін служби своїх акумуляторів. Заяви Tesla вказують на 10-20 років експлуатації, а Nissan стверджує, що майже всі вироблені ним акумулятори досі функціонують. Усі сучасні автовиробники пропонують мінімальну гарантію на 8 років або 160 000 км.

Дослідження Geotab, яке аналізувало 5000 електромобілів, показало значне покращення стану батарей у період 2019-2024 років. Дані свідчать, що середня деградація акумуляторів сповільнилася до 1,8% на рік, порівняно з 2,3% у 2019 році.

Порівняння вартості

Традиційні автомобілі з ДВЗ мають репутацію довговічних: очікується, що вони прослужать 320 000 км та більше. Існують навіть унікальні випадки, як Toyota Tacoma, що проїхала майже 3 200 000 км. Щоб зрівнятися з цими показниками, електромобілям ще потрібно пройти довгий шлях.

Одним із головних факторів є вартість заміни. Поміняти акумулятор Tesla може коштувати власнику від 10 000 до 20 000 доларів, а інші виробники стягують від 6500 до 20 000 доларів. Хоча середня вартість по галузі поступово знижується, вона все ще значно вища за заміну бензинового двигуна, яка, за даними JD Power, зазвичай коштує від 2000 до 10 000 доларів.

Вартість заміни двигуна залежить від багатьох факторів, зокрема від віку авто, його марки та моделі, а також наявності запчастин. Заміна двигуна в старішій машині може бути простішою та дешевшою, позаяк на ринку доступно більше деталей, ніж для новіших моделей.