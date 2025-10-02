Батарея электрокара или ДВС: что долговечнее, цена замены

Зарядка электрокара и заправка авто с ДВС. Фото: numocity.com

С ростом популярности электромобилей возникает вопрос их долговечности, особенно в отношении срока службы аккумуляторов, по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Последние исследования дают интересные ответы на эти вопросы.

Об этом написал Slash Gear.

Срок службы батарей

Производители электромобилей оптимистично оценивают срок службы своих аккумуляторов. Заявления Tesla указывают на 10-20 лет эксплуатации, а Nissan утверждает, что почти все производимые им аккумуляторы до сих пор функционируют. Все современные автопроизводители предлагают минимальную гарантию на 8 лет или 160 000 км.

Исследование Geotab, которое анализировало 5000 электромобилей, показало значительное улучшение состояния батарей в период 2019-2024 годов. Данные свидетельствуют, что средняя деградация аккумуляторов замедлилась до 1,8% в год, по сравнению с 2,3% в 2019 году.

Сравнение стоимости

Традиционные автомобили с ДВС имеют репутацию долговечных: ожидается, что они прослужат 320 000 км и более. Существуют даже уникальные случаи, как Toyota Tacoma, проехавшая почти 3 200 000 км. Чтобы сравниться с этими показателями, электромобилям еще нужно пройти долгий путь.

Одним из главных факторов является стоимость замены. Поменять аккумулятор Tesla может стоить владельцу от 10 000 до 20 000 долларов, а другие производители взимают от 6500 до 20 000 долларов. Хотя средняя стоимость по отрасли постепенно снижается, она все еще значительно выше замены бензинового двигателя, которая, по данным JD Power, обычно стоит от 2000 до 10 000 долларов.

Стоимость замены двигателя зависит от многих факторов, в частности от возраста авто, его марки и модели, а также наличия запчастей. Замена двигателя в старой машине может быть проще и дешевле, поскольку на рынке доступно больше деталей, чем для более новых моделей.