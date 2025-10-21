Відео
Головна Авто Як водію подовжити термін служби батареї електрокара на 40%

Як водію подовжити термін служби батареї електрокара на 40%

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 07:34
Водій може подовжити термін служби батареї електрокара на 40%
Електрокар на дорозі. Фото: greencars.com

Гарна новина для власників електромобілів: акумулятор може прослужити на 30-40% довше, ніж прогнозують виробники. Результати дослідження вчених Стенфордського університету та SLAC виявилися несподіваними.

Про це повідомив Stanford Report.

Головні висновки

Дослідницька група протестувала 92 комерційні літій-іонні акумулятори протягом понад двох років з різними профілями розряду. Зрештою, чим реалістичніше профілі відображали фактичну поведінку водія, тим вищою зростала тривалість терміну служби електромобіля.

Реальний стиль водіння електромобіля з частими зупинками, гальмуванням, яке трохи заряджає батарею, прискореннями та відпочинком для акумулятора є набагато кориснішим для його довговічності, ніж постійний рух, який використовується в стандартних лабораторних випробуваннях.

Вчені традиційно тестують батареї, швидко повторюючи цикли повного розряду та зарядки. Проте в реальних умовах (затори, короткі поїздки в магазин, тривалі паузи під час паркування) батарея служить довше.

Часті паузи у використанні, коли акумулятор відпочиває годинами, дозволяють компенсувати його старіння. До того ж на противагу поширеній думці, різкі, короткі прискорення виявилися корисними та можуть сповільнювати деградацію батареї.

Що це означає для водія

Типовому власнику електромобіля не потрібно буде міняти дорогий акумуляторний блок (або купувати нове авто) протягом кількох додаткових років.

Автовиробники можуть використовувати ці дані, щоб оновити програмне забезпечення керування батареєю (BMS) й ще більше максимізувати термін служби існуючих акумуляторів у реальних умовах.

авто електрокари вчені дослідження автомобіль батарея електромобіль водій акумулятор
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
