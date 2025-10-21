Водитель может продлить срок службы батареи электрокара на 40%

Электрокар на дороге. Фото: greencars.com

Хорошая новость для владельцев электромобилей: аккумулятор может прослужить на 30-40% дольше, чем прогнозируют производители. Результаты исследования ученых Стэнфордского университета и SLAC оказались неожиданными.

Об этом сообщил Stanford Report.

Главные выводы

Исследовательская группа протестировала 92 коммерческих литий-ионных аккумулятора в течение более двух лет с различными профилями разряда. В конце концов, чем реалистичнее профили отражали фактическое поведение водителя, тем выше возрастала продолжительность срока службы электромобиля.

Реальный стиль вождения электромобиля с частыми остановками, торможением, которое немного заряжает батарею, ускорениями и отдыхом для аккумулятора намного полезнее для его долговечности, чем постоянное движение, которое используется в стандартных лабораторных испытаниях.

Ученые традиционно тестируют батареи, быстро повторяя циклы полного разряда и зарядки. Однако в реальных условиях (пробки, короткие поездки в магазин, длительные паузы во время парковки) батарея служит дольше.

Частые паузы в использовании, когда аккумулятор отдыхает часами, позволяют компенсировать его старение. К тому же в противовес распространенному мнению, резкие, короткие ускорения оказались полезными и могут замедлять деградацию батареи.

Что это значит для водителя

Типичному владельцу электромобиля не нужно будет менять дорогостоящий аккумуляторный блок (или покупать новое авто) в течение нескольких дополнительных лет.

Автопроизводители могут использовать эти данные, чтобы обновить программное обеспечение управления батареей (BMS) и еще больше максимизировать срок службы существующих аккумуляторов в реальных условиях.