Аккумулятор электромобиля: каков настоящий срок службы

Сегодня благодаря технологическому прогрессу батареи электромобилей сохраняют более 90% своего первоначального ресурса после нескольких лет эксплуатации. Эта долговечность доказывает, что их срок службы теперь сопоставим с традиционными автомобилями с ДВС.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Долговечность электрокаров

Шведская компания Kvdbil проанализировала 1300 подержанных электрокаров и плагин-гибридов, чтобы проверить их состояние.

Оказалось, что 8 из 10 автомобилей сохранили более 90% первоначальной емкости аккумулятора. Эксперты измеряли показатель State of Health (текущее состояние батареи). Руководитель исследования Мартин Рейнхольдссон отметил, что такое отличное состояние многих батарей стало неожиданностью.

Лидерами по минимальной деградации аккумулятора стали: Kia EV6 (лучший результат), Kia e-Niro и Tesla Model Y. В десятку лучших также попали Audi Q4 e-tron, Opel Mokka-e и Mazda MX-30.

Худшие показатели не были привязаны к конкретному бренду, а зависели от возраста авто и неправильной эксплуатации.

На уровне ДВС

Лондонская школа экономики в исследовании за январь 2025 года установила, что средний срок службы электромобилей достиг 18,4 года, что эквивалентно бензиновому авто. Этот паритет является важным поворотным моментом, достигнутым благодаря повышенной плотности энергии и оптимизированному тепловому управлению литий-ионных аккумуляторов.

Компания Geotab проанализировала 10 000+ электромобилей по всему миру и в своем отчете за июль 2025 года пришла к выводу, что аккумуляторы деградируют со средней скоростью 1,8% в год. Это значительное улучшение по сравнению с показателем 2,3% в 2019 году. Прогресс объясняется совершенствованием циклов и ограничениями на быструю зарядку.