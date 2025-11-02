Видео
Появилась дорога, которая заряжает электрокары во время движения

Дата публикации 2 ноября 2025 14:22
обновлено: 12:12
Дорога будущего: как беспроводная зарядка питает электромобили на ходу
Зарядка по дороге. Иллюстративное фото: topgear.com

Недавно на отрезке французской автомагистрали A10 вблизи Парижа состоялось испытание инновационной системы беспроводной зарядки в реальных условиях. В нем приняли участие четыре модифицированных электромобиля: грузовик, фургон, легковушка и пассажирский автобус, которые проехали по специально обустроенному 1,5 км участку.

Об этом сообщил Electrek.

Зарядка на ходу

Результаты тестирования, проведенного компаниями Electreon Wireless и Vinci Group, поразили: новая технология способна передавать транспортным средствам более 300 кВт пиковой мощности (и более 200 кВт средней мощности) непосредственно во время движения.

Этот показатель практически равен скорости новейших ведущих зарядных станций Tesla Supercharger, но абсолютно без проводов и без необходимости останавливаться.

Компания Electreon уже продемонстрировала преимущества этой технологии на пилотном проекте в Тель-Авиве (Израиль). Развертывание высокоскоростной беспроводной зарядки на стратегических участках маршрута автобусного парка позволило сократить размер аккумуляторов автобусов с 400 кВт-ч до примерно 45 кВт-ч. Это означает уменьшение размера, веса и количества материалов батареи почти на 90%, при этом время бесперебойной работы не пострадало.

Только преимущества

Зарядка вантажівки на ходу
Грузовик заряжается во время движения. Фото: electrek.co

Сейчас подробной информации о следующих этапах внедрения этой революционной технологии высокоскоростной беспроводной зарядки нет.

Однако, продемонстрировав, что электромобили разного размера могут сосуществовать на одном зарядном участке и получать значительный запас хода всего за минуту-две поездки, команды Electreon и Vinci Group подтвердили ее высокий потенциал. Кроме того, эта технология будет работать в любых погодных условиях — во время снега, гололеда или дождя.

дороги авто электрокары технологии автомобиль електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
