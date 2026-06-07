Загадковий знак зі стрілками: водії не знають, що їм робити

Дорожній знак. Колаж: Новини.LIVE

Подорожі дорогами Китаю можуть стати справжнім викликом для європейських водіїв. На місцевих магістралях часто трапляється нетиповий дорожній знак, який збиває з пантелику іноземців. Перед плануванням автомобільного маршруту цією країною водіям варто заздалегідь розібратися у місцевих сюрпризах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Значення покажчика

Загадковий для іноземців знак насправді регулює один з найнебезпечніших маневрів на дорозі. Він означає абсолютну заборону обгону для будь-яких багатоколісних моторних транспортних засобів. Візуально цей покажчик має звичну круглу форму з червоною лінією по колу, проте всередині білого поля зображені дві стрілки.

Місцева культура водіння має свої особливості, тому водії в Китаї часто ігнорують цю сувору заборону. Автомобілісти намагаються здійснити обгін за першої ліпшої нагоди, попри встановлені обмеження.

Отримання посвідчення

Найбільшою несподіванкою для європейських мандрівників стає відмова Китаю визнавати міжнародні посвідчення водія. Оформити прокат автомобіля та законно виїхати на дороги загального користування зі своїми документами не вдасться. Для отримання такої можливості необхідно обов'язково скласти місцевий іспит на знання правил.

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Після успішного тестування іноземцям видають тимчасове китайське посвідчення водія. Пройти всі необхідні юридичні процедури можна одразу після прильоту у спеціальних відділах комунікації. Офіси цих відомств для зручності відвідувачів часто розташовані безпосередньо на території великих аеропортів.

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