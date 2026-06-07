Загадочный знак со стрелками: водители не знают, что им делать

Дорожный знак. Коллаж: Новини.LIVE

Путешествия по дорогам Китая могут стать настоящим вызовом для европейских водителей. На местных магистралях часто встречается нетипичный дорожный знак, который сбивает с толку иностранцев. Перед планированием автомобильного маршрута по этой стране водителям стоит заранее разобраться в местных сюрпризах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Значение указателя

Загадочный для иностранцев знак на самом деле регулирует один из самых опасных маневров на дороге. Он означает абсолютный запрет обгона для любых многоколесных моторных транспортных средств. Визуально этот указатель имеет привычную круглую форму с красной линией, однако внутри белого поля изображены две стрелки.

Местная культура вождения имеет свои особенности, поэтому водители в Китае часто игнорируют этот строгий запрет. Автомобилисты пытаются совершить обгон при первой возможности, несмотря на установленные ограничения.

Получение удостоверения

Самой большой неожиданностью для европейских путешественников становится отказ Китая признавать международные водительские удостоверения. Оформить прокат автомобиля и законно выехать на дороги общего пользования со своими документами не удастся. Для получения такой возможности необходимо обязательно сдать местный экзамен на знание правил.

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После успешного тестирования иностранцам выдают временное китайское водительское удостоверение. Пройти все необходимые юридические процедуры можно сразу по прилету в специальных отделах коммуникации. Офисы этих ведомств для удобства посетителей часто расположены непосредственно на территории крупных аэропортов.

Ранее Новини.LIVE предлагали для ознакомления малоизвестные для водителей дорожные знаки: