Более 80% водителей не знают, что означает этот дорожный знак

Четыре из пяти водителей не знают, что означает дорожный знак
Некоторые знаки водители видят раз в десять лет, поэтому их значение может удивить. О чем говорит желтый квадрат с черным кругом? Многие правила дорожного движения являются общими по всей Европе, но полной стандартизации знаков до сих пор не хватает.
Что за знак
Многие водители видят желтый квадрат с черным кругом впервые. Исследование, проведенное компанией Compare the Market в Великобритании показало, что аж 83% водителей не знали, что на самом деле означает черный круг в желтом квадрате. И это еще не все. Целых 49%, признались, что никогда раньше его не видели.
На самом деле этот незаметный символ указывает на экстренный объездной маршрут в случае перекрытия автомагистрали или другой дороги.
Причина путаницы
Оказывается, объездные маршруты в Великобритании могут быть обозначены различными формами: от квадратов и треугольников до ромбов. Это может быть дополнительным осложнением для иностранных водителей.
Не только в Великобритании можно столкнуться с таким типом знаков. Он также встречается, среди прочих, в Германии и скандинавских странах. В этом случае разметка объездного маршрута может быть обозначена различными символами, от кругов и квадратов до ромбов, треугольников или стрелок.
