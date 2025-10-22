Более 80% водителей не знают, что означает этот дорожный знак

Таинственный дорожный знак. Фото: freepik.com

Некоторые знаки водители видят раз в десять лет, поэтому их значение может удивить. О чем говорит желтый квадрат с черным кругом? Многие правила дорожного движения являются общими по всей Европе, но полной стандартизации знаков до сих пор не хватает.

Об этом написал Moto.

Реклама

Читайте также:

Что за знак

Многие водители видят желтый квадрат с черным кругом впервые. Исследование, проведенное компанией Compare the Market в Великобритании показало, что аж 83% водителей не знали, что на самом деле означает черный круг в желтом квадрате. И это еще не все. Целых 49%, признались, что никогда раньше его не видели.

На самом деле этот незаметный символ указывает на экстренный объездной маршрут в случае перекрытия автомагистрали или другой дороги.

Также читайте:

Странный синий знак STOP: что он означает, где встречается

Что изменилось в тестах экзаменов на водительские права в 2025 году

Легкий способ запомнить дорожные знаки

Причина путаницы

Оказывается, объездные маршруты в Великобритании могут быть обозначены различными формами: от квадратов и треугольников до ромбов. Это может быть дополнительным осложнением для иностранных водителей.

Не только в Великобритании можно столкнуться с таким типом знаков. Он также встречается, среди прочих, в Германии и скандинавских странах. В этом случае разметка объездного маршрута может быть обозначена различными символами, от кругов и квадратов до ромбов, треугольников или стрелок.