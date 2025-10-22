Видео
Четыре из пяти водителей не знают, что означает дорожный знак

Дата публикации 22 октября 2025 20:40
обновлено: 15:34
Более 80% водителей не знают, что означает этот дорожный знак
Таинственный дорожный знак. Фото: freepik.com

Некоторые знаки водители видят раз в десять лет, поэтому их значение может удивить. О чем говорит желтый квадрат с черным кругом? Многие правила дорожного движения являются общими по всей Европе, но полной стандартизации знаков до сих пор не хватает.

Об этом написал Moto.

Что за знак

Многие водители видят желтый квадрат с черным кругом впервые. Исследование, проведенное компанией Compare the Market в Великобритании показало, что аж 83% водителей не знали, что на самом деле означает черный круг в желтом квадрате. И это еще не все. Целых 49%, признались, что никогда раньше его не видели.

На самом деле этот незаметный символ указывает на экстренный объездной маршрут в случае перекрытия автомагистрали или другой дороги.

Причина путаницы

Оказывается, объездные маршруты в Великобритании могут быть обозначены различными формами: от квадратов и треугольников до ромбов. Это может быть дополнительным осложнением для иностранных водителей.

Не только в Великобритании можно столкнуться с таким типом знаков. Он также встречается, среди прочих, в Германии и скандинавских странах. В этом случае разметка объездного маршрута может быть обозначена различными символами, от кругов и квадратов до ромбов, треугольников или стрелок.

дорожные знаки Европа водители ПДД правила дорожного движения
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
