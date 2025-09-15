В тестах экзаменов на водительские права произошли важные изменения

Теоретический экзамен. Фото: lvv.hsc.gov.ua

Готовиться к теоретическому экзамену на водительские права можно как в автошколе, так и самостоятельно, но сдавать его все равно придется в сервисном центре МВД. На днях тестовые вопросы были изменены, согласно актуальным Правилам дорожного движения.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

Реклама

Читайте также:

В разделе 33 "Дорожные знаки" обновлены вопросы:

№ 206: "Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к участку (месту) концентрации дорожно-транспортных происшествий?";

№ 207: "Изображенный дорожный знак предупреждает водителей о..."

Рисунок: hsc.gov.ua

Также читайте:

Какие штрафы ждут украинских водителей в Польше с 1 октября

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Как восстановить водительские права, изъятые через суд

В разделе 34 "Дорожная разметка" тесты приведены в соответствие, в частности с Постановлением КМУ № 364 от 1 апреля 2025 года:

№ 9: "Данной дорожной разметкой в виде буквы "А"...";

№ 10: "Данной линией дорожной разметки обозначают...";

№ 13: "Какие из перечисленных транспортных средств имеют право двигаться по полосе, обозначенной разметкой "А", на которую распространяется действие дорожного знака, размещенного справа от дороги?"

Рисунок: hsc.gov.ua

В разделе 35 "Основы безопасного вождения" обновлен вопрос № 87: "Использование кондиционера во время движения влияет на работу автомобиля..."

Рисунок: hsc.gov.ua

Ознакомиться с обновленными тестовыми вопросами и вариантами ответов можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.