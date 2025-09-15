В тестах экзаменов на водительские права произошли важные изменения

Что сегодня изменилось в тестах экзаменов на водительские права
Готовиться к теоретическому экзамену на водительские права можно как в автошколе, так и самостоятельно, но сдавать его все равно придется в сервисном центре МВД. На днях тестовые вопросы были изменены, согласно актуальным Правилам дорожного движения.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
В разделе 33 "Дорожные знаки" обновлены вопросы:
- № 206: "Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к участку (месту) концентрации дорожно-транспортных происшествий?";
- № 207: "Изображенный дорожный знак предупреждает водителей о..."
В разделе 34 "Дорожная разметка" тесты приведены в соответствие, в частности с Постановлением КМУ № 364 от 1 апреля 2025 года:
- № 9: "Данной дорожной разметкой в виде буквы "А"...";
- № 10: "Данной линией дорожной разметки обозначают...";
- № 13: "Какие из перечисленных транспортных средств имеют право двигаться по полосе, обозначенной разметкой "А", на которую распространяется действие дорожного знака, размещенного справа от дороги?"
В разделе 35 "Основы безопасного вождения" обновлен вопрос № 87: "Использование кондиционера во время движения влияет на работу автомобиля..."
Ознакомиться с обновленными тестовыми вопросами и вариантами ответов можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
