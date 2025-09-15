Видео
Что сегодня изменилось в тестах экзаменов на водительские права

Что сегодня изменилось в тестах экзаменов на водительские права

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:20
В тестах экзаменов на водительские права произошли важные изменения
Теоретический экзамен. Фото: lvv.hsc.gov.ua

Готовиться к теоретическому экзамену на водительские права можно как в автошколе, так и самостоятельно, но сдавать его все равно придется в сервисном центре МВД. На днях тестовые вопросы были изменены, согласно актуальным Правилам дорожного движения.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

В разделе 33 "Дорожные знаки" обновлены вопросы:

  • № 206: "Какой из изображенных дорожных знаков предупреждает о приближении к участку (месту) концентрации дорожно-транспортных происшествий?";
  • № 207: "Изображенный дорожный знак предупреждает водителей о..."
Питання №№206, 207
Рисунок: hsc.gov.ua

В разделе 34 "Дорожная разметка" тесты приведены в соответствие, в частности с Постановлением КМУ № 364 от 1 апреля 2025 года:

  • № 9: "Данной дорожной разметкой в виде буквы "А"...";
  • № 10: "Данной линией дорожной разметки обозначают...";
  • № 13: "Какие из перечисленных транспортных средств имеют право двигаться по полосе, обозначенной разметкой "А", на которую распространяется действие дорожного знака, размещенного справа от дороги?"
Питання №13
Рисунок: hsc.gov.ua

В разделе 35 "Основы безопасного вождения" обновлен вопрос № 87: "Использование кондиционера во время движения влияет на работу автомобиля..."

Питання №87
Рисунок: hsc.gov.ua

Ознакомиться с обновленными тестовыми вопросами и вариантами ответов можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
