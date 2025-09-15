В тестах іспитів на водійські права відбулися важливі зміни

Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році
Готуватися до теоретичного іспиту на водійські права можна як в автошколі, так і самостійно, але складати його однаково доведеться у сервісному центрі МВС. Днями тестові питання були змінені, згідно з актуальними Правилами дорожнього руху.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
У розділі 33 "Дорожні знаки" оновлені питання:
- № 206: "Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації дорожньо-транспортних пригод? ";
- № 207: "Зображений дорожній знак попереджає водіїв про…"
У розділі 34 "Дорожня розмітка" тести приведено у відповідність, зокрема до Постанови КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року:
- № 9: "Даною дорожньою розміткою у вигляді букви "А"…";
- № 10: "Даною лінією дорожньої розмітки позначають…";
- № 13: "Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою "А", на яку поширюється дія дорожнього знака, розміщеного праворуч від дороги? "
У розділі 35 "Основи безпечного водіння" оновлено питання № 87: "Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля…"
Ознайомитися з оновленими тестовими питаннями та варіантами відповідей можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.
