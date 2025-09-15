Відео
Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році

Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:20
В тестах іспитів на водійські права відбулися важливі зміни
Теоретичний іспит. Фото: lvv.hsc.gov.ua

Готуватися до теоретичного іспиту на водійські права можна як в автошколі, так і самостійно, але складати його однаково доведеться у сервісному центрі МВС. Днями тестові питання були змінені, згідно з актуальними Правилами дорожнього руху.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

У розділі 33 "Дорожні знаки" оновлені питання:

  • № 206: "Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації дорожньо-транспортних пригод? ";
  • № 207: "Зображений дорожній знак попереджає водіїв про…"
Питання №№206, 207
Малюнок: hsc.gov.ua

У розділі 34 "Дорожня розмітка" тести приведено у відповідність, зокрема до Постанови КМУ № 364 від 1 квітня 2025 року:

  • № 9: "Даною дорожньою розміткою у вигляді букви "А"…";
  • № 10: "Даною лінією дорожньої розмітки позначають…";
  • № 13: "Які з перелічених транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою "А", на яку поширюється дія дорожнього знака, розміщеного праворуч від дороги? "
Питання №13
Малюнок: hsc.gov.ua

У розділі 35 "Основи безпечного водіння" оновлено питання № 87: "Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля…"

Питання №87
Малюнок: hsc.gov.ua

Ознайомитися з оновленими тестовими питаннями та варіантами відповідей можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

дорожні знаки водійське посвідчення водії ПДР правила дорожнього руху екзамени
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
