За штрафуватимуть українських водіїв у Польщі з 1 жовтня

Дорожня поліція. Фото: wyborkierowcow.pl

З 1 жовтня українські громадяни, які перебувають у Польщі, можуть зіткнутися з новими правилами дорожнього руху. Після цієї дати завершується дія спеціальної постанови, що раніше дозволяла використовувати українські водійські посвідчення без необхідності їх заміни на польські.

Про це повідомив UNN.

Не гайте часу

Згідно з польським законодавством, іноземці зобов'язані обміняти свої національні водійські документи на місцеві після 180 днів безперервного перебування в країні. Порушення цієї норми може призвести до штрафу в розмірі 2000 злотих (приблизно 22 698 грн).

Скасування тимчасового послаблення означає, що водіям-українцям слід врахувати цей термін, аби уникнути адміністративної відповідальності під час можливих перевірок. Це створює потребу для багатьох українців, які проживають у Польщі понад пів року, вчасно подбати про заміну своїх водійських посвідчень.

Як обміняти права

Щоб обміняти українське посвідчення водія на польське, треба зверніться до відділу комунікації міського управління (Urząd Miasta) або староства (Starostwo Powiatowe) за місцем реєстрації в Польщі.

Знадобиться подати пакет документів, включаючи заяву, українське посвідчення водія та його переклад, паспорт, медичну довідку та фотографію. Також необхідно сплатити адміністративний та консульський збори та пройти перевірку автентичності українських прав в Консульстві України в Польщі.

Після перевірки документів та отримання підтвердження від українського Консульства, польське посвідчення водія буде видане.