Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які штрафи чекають на українських водіїв у Польщі з 1 жовтня

Які штрафи чекають на українських водіїв у Польщі з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 20:40
За штрафуватимуть українських водіїв у Польщі з 1 жовтня
Дорожня поліція. Фото: wyborkierowcow.pl

З 1 жовтня українські громадяни, які перебувають у Польщі, можуть зіткнутися з новими правилами дорожнього руху. Після цієї дати завершується дія спеціальної постанови, що раніше дозволяла використовувати українські водійські посвідчення без необхідності їх заміни на польські.

Про це повідомив UNN.

Реклама
Читайте також:

Не гайте часу

Згідно з польським законодавством, іноземці зобов'язані обміняти свої національні водійські документи на місцеві після 180 днів безперервного перебування в країні. Порушення цієї норми може призвести до штрафу в розмірі 2000 злотих (приблизно 22 698 грн).

Скасування тимчасового послаблення означає, що водіям-українцям слід врахувати цей термін, аби уникнути адміністративної відповідальності під час можливих перевірок. Це створює потребу для багатьох українців, які проживають у Польщі понад пів року, вчасно подбати про заміну своїх водійських посвідчень.

Також читайте:

Де можна обміняти українські водійські права без іспитів

Як українцю отримати водійські права у Польщі

Чи можна купити автомобіль, не маючи посвідчення водія

Як обміняти права

Щоб обміняти українське посвідчення водія на польське, треба зверніться до відділу комунікації міського управління (Urząd Miasta) або староства (Starostwo Powiatowe) за місцем реєстрації в Польщі.

Знадобиться подати пакет документів, включаючи заяву, українське посвідчення водія та його переклад, паспорт, медичну довідку та фотографію. Також необхідно сплатити адміністративний та консульський збори та пройти перевірку автентичності українських прав в Консульстві України в Польщі.

Після перевірки документів та отримання підтвердження від українського Консульства, польське посвідчення водія буде видане.

Польща авто штраф штрафи водійське посвідчення автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації