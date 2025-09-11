За что будут штрафовать украинских водителей в Польше с 1 октября

Дорожная полиция. Фото: wyborkierowcow.pl

С 1 октября украинские граждане, находящиеся в Польше, могут столкнуться с новыми правилами дорожного движения. После этой даты завершается действие специального постановления, ранее позволявшего использовать украинские водительские удостоверения без необходимости их замены на польские.

Об этом сообщил UNN.

Согласно польскому законодательству, иностранцы обязаны обменять свои национальные водительские документы на местные после 180 дней непрерывного пребывания в стране. Нарушение этой нормы может привести к штрафу в размере 2000 злотых (примерно 22 698 грн).

Отмена временного послабления означает, что водителям-украинцам следует учесть этот срок, чтобы избежать административной ответственности во время возможных проверок. Это создает потребность для многих украинцев, проживающих в Польше более полугода, вовремя позаботиться о замене своих водительских удостоверений.

Как обменять права

Чтобы обменять украинское водительское удостоверение на польское, надо обратиться в отдел коммуникации городского управления (Urząd Miasta) или староства (Starostwo Powiatowe) по месту регистрации в Польше.

Понадобится подать пакет документов, включая заявление, украинское водительское удостоверение и его перевод, паспорт, медицинскую справку и фотографию. Также необходимо оплатить административный и консульский сборы и пройти проверку подлинности украинских прав в Консульстве Украины в Польше.

После проверки документов и получения подтверждения от украинского Консульства, польское водительское удостоверение будет выдано.