Знак STOP странного синего цвета: что он означает

Странный синий знак STOP — что он означает, где встречается
Красный STOP — один из самых известных дорожных знаков в мире, который четко указывает на обязанность остановиться. Но, такой же восьмиугольник, но синего цвета, может стать неожиданностью. Что означает он?
Неофициальный знак
Красный STOP известен даже детям, но мало кто знает, что на Гавайях иногда можно увидеть его необычный синий вариант.
Эти знаки являются неофициальными и устанавливаются частными владельцами на их территории, например, на парковках или в туристических зонах. В отличие от официальных красных знаков, они не требуют согласования с органами дорожного движения.
Что означает знак
Синие знаки STOP так же служат предупреждением для водителей, побуждая их остановиться, чтобы предотвратить столкновения.
Хотя они не имеют юридической силы, большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как и к обычным знакам.
