Главная Авто Странный синий знак STOP — что он означает, где встречается

Странный синий знак STOP — что он означает, где встречается

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 01:20
Знак STOP странного синего цвета: что он означает
Синий знак STOP. Фото: francepointspermis.fr

Красный STOP — один из самых известных дорожных знаков в мире, который четко указывает на обязанность остановиться. Но, такой же восьмиугольник, но синего цвета, может стать неожиданностью. Что означает он?

Об этом рассказал Interia.

Читайте также:

Неофициальный знак

Красный STOP известен даже детям, но мало кто знает, что на Гавайях иногда можно увидеть его необычный синий вариант.

Эти знаки являются неофициальными и устанавливаются частными владельцами на их территории, например, на парковках или в туристических зонах. В отличие от официальных красных знаков, они не требуют согласования с органами дорожного движения.

Также читайте:

Новый дорожный знак запутывает водителей: как выполнить его требования

Что изменилось в тестах экзаменов на водительские права в 2025 году

О чем предупреждает новый дорожный знак с черной головой

Что означает знак

Синие знаки STOP так же служат предупреждением для водителей, побуждая их остановиться, чтобы предотвратить столкновения.

Хотя они не имеют юридической силы, большинство водителей относятся к ним так же серьезно, как и к обычным знакам.

дорожные знаки авто автомобиль водители опасность
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
