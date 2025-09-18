Новый дорожный знак смущает водителей: как выполнить его требования

Знак S-991f. Фото: Pixabay

На днях в Испании ввели новый дорожный знак S-991f, обязывающий водителей держать минимальную дистанцию 70 метров между автомобилями. Цель — уменьшить количество столкновений сзади, которые в 2023 году привели к трагическим последствиям: 78 смертей и 273 серьезных травм.

Об этом написал New Mobility.

Контроль и нюансы

Нововведение вызвало волну критики. Многие считают его "машиной для штрафов", ведь водителям крайне трудно точно оценить такое расстояние на глаз. Санкции за несоблюдение дистанции составляет от 200 до 500 евро и до 6 штрафных баллов на водительских правах.

Контроль над соблюдением дистанции осуществляется автоматически с помощью радаров, измеряющих расстояние между автомобилями. Это эффективно для выявления нарушителей, но не решает главной проблемы: водители физически не могут точно определить 70 метров.

Критики отмечают, что:

ни один автомобиль пока не оборудован системой, которая бы показывала точное расстояние до впереди идущего автомобиля в метрах, что делает соблюдение правила практически невозможным;

в условиях интенсивного трафика, особенно в пробках, 70-метровая дистанция становится нереалистичной;

из-за невозможности точного измерения, юристы считают такие штрафы сомнительными и легко оспариваемыми в суде.

Альтернативные советы

Испанское дорожное управление DGT предлагает ориентироваться на правило двух секунд. Это означает, что водитель должен проехать мимо определенной точки (например, дорожного знака или столба) не ранее, чем через две секунды после того, как ее проехал автомобиль впереди. При плохих погодных условиях это время следует увеличить до трех-четырех секунд. Однако водители также считают этот метод не всегда удобным для применения на практике.