Новий дорожній знак бентежить водіїв: як виконати його вимоги

Знак S-991f. Фото: Pixabay

Днями в Іспанії запровадили новий дорожній знак S-991f, що зобов'язує водіїв тримати мінімальну дистанцію 70 метрів між автомобілями. Мета — зменшити кількість зіткнень ззаду, які у 2023 році призвели до трагічних наслідків: 78 смертей та 273 серйозних травм.

Про це написав New Mobility.

Контроль та нюанси

Нововведення викликало хвилю критики. Багато хто вважає його "машиною для штрафів", адже водіям вкрай важко точно оцінити таку відстань на око. Санкції за недотримання дистанції становить від 200 до 500 євро та до 6 штрафних балів на водійських правах.

Контроль над дотриманням дистанції здійснюється автоматично за допомогою радарів, що вимірюють відстань між автомобілями. Це ефективно для виявлення порушників, але не розвʼязує головної проблеми: водії фізично не можуть точно визначити 70 метрів.

Критики зазначають, що:

жоден автомобіль наразі не обладнаний системою, яка б показувала точну відстань до автомобіля попереду в метрах, що робить дотримання правила практично неможливим;

в умовах інтенсивного трафіку, особливо в заторах, 70-метрова дистанція стає нереалістичною;

через неможливість точного вимірювання, юристи вважають такі штрафи сумнівними та легко оскаржуваними в суді.

Альтернативні поради

Іспанське дорожнє управління DGT пропонує орієнтуватися на правило двох секунд. Це означає, що водій повинен проїхати повз певну точку (наприклад, дорожній знак або стовп) не раніше, ніж через дві секунди після того, як її проїхав автомобіль попереду. За поганих погодних умов цей час слід збільшити до трьох-чотирьох секунд. Однак водії також вважають цей метод не завжди зручним для застосування на практиці.