Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Новий дорожній знак заплутує водіїв — як виконати його вимоги

Новий дорожній знак заплутує водіїв — як виконати його вимоги

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 06:00
Новий дорожній знак бентежить водіїв: як виконати його вимоги
Знак S-991f. Фото: Pixabay

Днями в Іспанії запровадили новий дорожній знак S-991f, що зобов'язує водіїв тримати мінімальну дистанцію 70 метрів між автомобілями. Мета — зменшити кількість зіткнень ззаду, які у 2023 році призвели до трагічних наслідків: 78 смертей та 273 серйозних травм.

Про це написав New Mobility.

Реклама
Читайте також:

Контроль та нюанси

Нововведення викликало хвилю критики. Багато хто вважає його "машиною для штрафів", адже водіям вкрай важко точно оцінити таку відстань на око. Санкції за недотримання дистанції становить від 200 до 500 євро та до 6 штрафних балів на водійських правах.

Контроль над дотриманням дистанції здійснюється автоматично за допомогою радарів, що вимірюють відстань між автомобілями. Це ефективно для виявлення порушників, але не розвʼязує головної проблеми: водії фізично не можуть точно визначити 70 метрів.

Критики зазначають, що:

  • жоден автомобіль наразі не обладнаний системою, яка б показувала точну відстань до автомобіля попереду в метрах, що робить дотримання правила практично неможливим;
  • в умовах інтенсивного трафіку, особливо в заторах, 70-метрова дистанція стає нереалістичною;
  • через неможливість точного вимірювання, юристи вважають такі штрафи сумнівними та легко оскаржуваними в суді.

Також читайте:

Новий непримітний дорожній знак загрожує великим штрафом

Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році

Легкий спосіб запам'ятати дорожні знаки

Альтернативні поради

Іспанське дорожнє управління DGT пропонує орієнтуватися на правило двох секунд. Це означає, що водій  повинен проїхати повз певну точку (наприклад, дорожній знак або стовп) не раніше, ніж через дві секунди після того, як її проїхав автомобіль попереду. За поганих погодних умов цей час слід збільшити до трьох-чотирьох секунд. Однак водії також вважають цей метод не завжди зручним для застосування на практиці.

дорожні знаки Іспанія штраф штрафи проблеми водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації