Новый дорожный знак с черной головой: о чем он предупреждает

Дорожный знак. Фото: en.ilsole24ore.com

Дорожный знак с пиктограммой, похожей на голову британского констебля не сигнализирует о полицейском участке неподалеку. В Италии, где он распространен, знак обычно указывает на то, что водитель приближается к камере контроля скорости.

Об этом написал Auto Swiat.

Где устанавливается знак

Предупреждения о камерах контроля скорости должны быть размещены в пределах 4 км. Минимальное расстояние не установлено, оно должно быть "целесообразным". Поэтому эти знаки обычно размещаются:

250 м для автомагистралей и главных дорог за пределами городов;

150 м для второстепенных сельских и городских дорог;

80 м на других дорогах.

В городских районах знак будет иметь черную пиктограмму на белом фоне, а за пределами города — белую пиктограмму на синем фоне.

В Италии более 11 000 камер контроля скорости. Они могут быть спрятаны в различных элементах дорожной инфраструктуры и кустах. Многие из них имеют пустые корпуса, но трудно сказать, активно ли определенное устройство.

Штрафы за скорость

Допустимое превышение скорости камерами контроля в Италии составляет 5 км/ч.

