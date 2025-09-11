Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто О чем предупреждает новый дорожный знак с черной головой

О чем предупреждает новый дорожный знак с черной головой

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 06:45
Новый дорожный знак с черной головой: о чем он предупреждает
Дорожный знак. Фото: en.ilsole24ore.com

Дорожный знак с пиктограммой, похожей на голову британского констебля не сигнализирует о полицейском участке неподалеку. В Италии, где он распространен, знак обычно указывает на то, что водитель приближается к камере контроля скорости.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама
Читайте также:

Где устанавливается знак

Предупреждения о камерах контроля скорости должны быть размещены в пределах 4 км. Минимальное расстояние не установлено, оно должно быть "целесообразным". Поэтому эти знаки обычно размещаются:

  • 250 м для автомагистралей и главных дорог за пределами городов;
  • 150 м для второстепенных сельских и городских дорог;
  • 80 м на других дорогах.

В городских районах знак будет иметь черную пиктограмму на белом фоне, а за пределами города — белую пиктограмму на синем фоне.

В Италии более 11 000 камер контроля скорости. Они могут быть спрятаны в различных элементах дорожной инфраструктуры и кустах. Многие из них имеют пустые корпуса, но трудно сказать, активно ли определенное устройство.

Также читайте:

Новый неприметный дорожный знак грозит большим штрафом

Когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости

Запутанные стрелки: что означает новый дорожный знак

Штрафы за скорость

Допустимое превышение скорости камерами контроля в Италии составляет 5 км/ч.

Санкции за нарушение включают:

  • превышение скорости до 10 км/ч — штраф от 42 до 173 евро;
  • превышение скорости более чем на 10 км/ч и максимум на 40 км/ч — штраф от 173 до 695 евро;
  • превышение скорости более чем на 40 км/ч и максимум 60 км/ч — штраф от 544 до 2174 евро и лишение прав от 1 до 3 месяцев;
  • превышение скорости более 60 км/ч — штраф от 847 до 3389 евро и лишение прав от 6 до 12 месяцев;
  • если водитель превысит ограничение скорости более чем на 40 км/ч и максимум на 60 км/ч в течение двухлетнего периода, он останется без прав от 8 до 18 месяцев, а если ограничение скорости превышает 60 км/ч, права будут аннулированы.

Италия дорожные знаки авто штраф штрафы автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации