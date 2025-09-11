Новый дорожный знак с черной головой: о чем он предупреждает

О чем предупреждает новый дорожный знак с черной головой
Дорожный знак с пиктограммой, похожей на голову британского констебля не сигнализирует о полицейском участке неподалеку. В Италии, где он распространен, знак обычно указывает на то, что водитель приближается к камере контроля скорости.
Об этом написал Auto Swiat.
Где устанавливается знак
Предупреждения о камерах контроля скорости должны быть размещены в пределах 4 км. Минимальное расстояние не установлено, оно должно быть "целесообразным". Поэтому эти знаки обычно размещаются:
- 250 м для автомагистралей и главных дорог за пределами городов;
- 150 м для второстепенных сельских и городских дорог;
- 80 м на других дорогах.
В городских районах знак будет иметь черную пиктограмму на белом фоне, а за пределами города — белую пиктограмму на синем фоне.
В Италии более 11 000 камер контроля скорости. Они могут быть спрятаны в различных элементах дорожной инфраструктуры и кустах. Многие из них имеют пустые корпуса, но трудно сказать, активно ли определенное устройство.
Штрафы за скорость
Допустимое превышение скорости камерами контроля в Италии составляет 5 км/ч.
Санкции за нарушение включают:
- превышение скорости до 10 км/ч — штраф от 42 до 173 евро;
- превышение скорости более чем на 10 км/ч и максимум на 40 км/ч — штраф от 173 до 695 евро;
- превышение скорости более чем на 40 км/ч и максимум 60 км/ч — штраф от 544 до 2174 евро и лишение прав от 1 до 3 месяцев;
- превышение скорости более 60 км/ч — штраф от 847 до 3389 евро и лишение прав от 6 до 12 месяцев;
- если водитель превысит ограничение скорости более чем на 40 км/ч и максимум на 60 км/ч в течение двухлетнего периода, он останется без прав от 8 до 18 месяцев, а если ограничение скорости превышает 60 км/ч, права будут аннулированы.
