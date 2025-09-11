Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Про що попереджає новий дорожній знак з чорною головою

Про що попереджає новий дорожній знак з чорною головою

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 06:45
Новий дорожній знак з чорною головою: про що він попереджає
Дорожній знак. Фото: en.ilsole24ore.com

Дорожній знак з піктограмою, схожою на голову британського констебля не сигналізує про поліцейський відділок неподалік. В Італії, де він поширений, знак зазвичай вказує на те, що водій наближається до камери контролю швидкості.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Де встановлюється знак

Попередження про камери контролю швидкості повинні бути розміщені в межах 4 км. Мінімальна відстань не встановлена, вона має бути "доцільною". Тому ці знаки зазвичай розміщуються:

  • 250 м для автомагістралей та головних доріг за межами міст;
  • 150 м для другорядних сільських та міських доріг;
  • 80 м на інших дорогах.

У міських районах знак матиме чорну піктограму на білому тлі, а за межами міста — білу піктограму на синьому тлі.

В Італії понад 11 000 камер контролю швидкості. Вони можуть бути заховані у різних елементах дорожньої інфраструктури та кущах. Багато з них мають порожні корпуси, але важко сказати, чи активний певний пристрій.

Також читайте:

Новий непримітний дорожній знак загрожує великим штрафом

Коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості

Заплутані стрілки: що означає новий дорожній знак

Штрафи за швидкість

Допустиме перевищення швидкості камерами контролю в Італії становить 5 км/год.

Санкції за порушення включають:

  • перевищення швидкості до 10 км/год — штраф від 42  до 173 євро;
  • перевищення швидкості більш як на 10 км/год та максимум на 40 км/год — штраф від 173 до 695 євро;
  • перевищення швидкості понад 40 км/год та максимум 60 км/год — штраф від 544 до 2174 євро та позбавлення прав від 1 до 3 місяців;
  • перевищення швидкості понад 60 км/год — штраф від 847 до 3389 євро та позбавлення прав від 6 до 12 місяців;
  • якщо водій перевищить обмеження швидкості більш ніж на 40 км/год та максимум на 60 км/год протягом дворічного періоду, він залишиться без прав від 8 до 18 місяців, а якщо обмеження швидкості перевищує 60 км/год, права будуть анульовані.

Італія дорожні знаки авто штраф штрафи автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації