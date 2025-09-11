Новий дорожній знак з чорною головою: про що він попереджає

Дорожній знак. Фото: en.ilsole24ore.com

Дорожній знак з піктограмою, схожою на голову британського констебля не сигналізує про поліцейський відділок неподалік. В Італії, де він поширений, знак зазвичай вказує на те, що водій наближається до камери контролю швидкості.

Про це написав Auto Swiat.

Де встановлюється знак

Попередження про камери контролю швидкості повинні бути розміщені в межах 4 км. Мінімальна відстань не встановлена, вона має бути "доцільною". Тому ці знаки зазвичай розміщуються:

250 м для автомагістралей та головних доріг за межами міст;

150 м для другорядних сільських та міських доріг;

80 м на інших дорогах.

У міських районах знак матиме чорну піктограму на білому тлі, а за межами міста — білу піктограму на синьому тлі.

В Італії понад 11 000 камер контролю швидкості. Вони можуть бути заховані у різних елементах дорожньої інфраструктури та кущах. Багато з них мають порожні корпуси, але важко сказати, чи активний певний пристрій.

Штрафи за швидкість

Допустиме перевищення швидкості камерами контролю в Італії становить 5 км/год.

Санкції за порушення включають: