Новий дорожній знак з чорною головою: про що він попереджає

Про що попереджає новий дорожній знак з чорною головою
Дорожній знак з піктограмою, схожою на голову британського констебля не сигналізує про поліцейський відділок неподалік. В Італії, де він поширений, знак зазвичай вказує на те, що водій наближається до камери контролю швидкості.
Про це написав Auto Swiat.
Де встановлюється знак
Попередження про камери контролю швидкості повинні бути розміщені в межах 4 км. Мінімальна відстань не встановлена, вона має бути "доцільною". Тому ці знаки зазвичай розміщуються:
- 250 м для автомагістралей та головних доріг за межами міст;
- 150 м для другорядних сільських та міських доріг;
- 80 м на інших дорогах.
У міських районах знак матиме чорну піктограму на білому тлі, а за межами міста — білу піктограму на синьому тлі.
В Італії понад 11 000 камер контролю швидкості. Вони можуть бути заховані у різних елементах дорожньої інфраструктури та кущах. Багато з них мають порожні корпуси, але важко сказати, чи активний певний пристрій.
Штрафи за швидкість
Допустиме перевищення швидкості камерами контролю в Італії становить 5 км/год.
Санкції за порушення включають:
- перевищення швидкості до 10 км/год — штраф від 42 до 173 євро;
- перевищення швидкості більш як на 10 км/год та максимум на 40 км/год — штраф від 173 до 695 євро;
- перевищення швидкості понад 40 км/год та максимум 60 км/год — штраф від 544 до 2174 євро та позбавлення прав від 1 до 3 місяців;
- перевищення швидкості понад 60 км/год — штраф від 847 до 3389 євро та позбавлення прав від 6 до 12 місяців;
- якщо водій перевищить обмеження швидкості більш ніж на 40 км/год та максимум на 60 км/год протягом дворічного періоду, він залишиться без прав від 8 до 18 місяців, а якщо обмеження швидкості перевищує 60 км/год, права будуть анульовані.
