Знак STOP дивного синього кольору: що він означає

Синій знак STOP. Фото: francepointspermis.fr

Червоний STOP — один із найвідоміших дорожніх знаків у світі, який чітко вказує на обов’язок зупинитися. Але, такий самий восьмикутник, але синього кольору, може стати несподіванкою. Що означає він?

Про це розповів Interia.

Неофіційний знак

Червоний STOP відомий навіть дітям, але мало хто знає, що на Гаваях іноді можна побачити його незвичайний синій варіант.

Ці знаки є неофіційними й встановлюються приватними власниками на їхній території, наприклад, на парковках або в туристичних зонах. На відміну від офіційних червоних знаків, вони не потребують погодження з органами дорожнього руху.

Що означає знак

Сині знаки STOP так само слугують попередженням для водіїв, спонукаючи їх зупинитися, щоб запобігти зіткненням.

Хоча вони не мають юридичної сили, більшість водіїв ставляться до них так само серйозно, як й до звичайних знаків.