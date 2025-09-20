Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Дивний синій знак STOP — що він означає, де зустрічається

Дивний синій знак STOP — що він означає, де зустрічається

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 01:20
Знак STOP дивного синього кольору: що він означає
Синій знак STOP. Фото: francepointspermis.fr

Червоний STOP — один із найвідоміших дорожніх знаків у світі, який чітко вказує на обов’язок зупинитися. Але, такий самий восьмикутник, але синього кольору, може стати несподіванкою. Що означає він?

Про це розповів Interia.

Реклама
Читайте також:

Неофіційний знак

Червоний STOP відомий навіть дітям, але мало хто знає, що на Гаваях іноді можна побачити його незвичайний синій варіант.

Ці знаки є неофіційними й встановлюються приватними власниками на їхній території, наприклад, на парковках або в туристичних зонах. На відміну від офіційних червоних знаків, вони не потребують погодження з органами дорожнього руху.

Також читайте:

Новий дорожній знак заплутує водіїв: як виконати його вимоги

Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році

Про що попереджає новий дорожній знак з чорною головою

Що означає знак

Сині знаки STOP так само слугують попередженням для водіїв, спонукаючи їх зупинитися, щоб запобігти зіткненням.

Хоча вони не мають юридичної сили, більшість водіїв ставляться до них так само серйозно, як й до звичайних знаків.

дорожні знаки авто автомобіль водії небезпека
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації