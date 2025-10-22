Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чотири з пʼяти водіїв не знають, що означає цей дорожній знак

Чотири з пʼяти водіїв не знають, що означає цей дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:40
Оновлено: 15:34
Понад 80% водіїв не знають, що означає цей дорожній знак
Таємничий дорожній знак. Фото: freepik.com

Деякі знаки водії бачать раз на десять років, тому їхнє значення може здивувати. Про що говорить жовтий квадрат з чорним колом? Багато правил дорожнього руху є спільними по всій Європі, але повної стандартизації знаків досі бракує.

Про це написав Moto.

Реклама
Читайте також:

Що за знак

Багато водіїв бачать жовтий квадрат з чорним колом вперше. Дослідження, проведене компанією Compare the Market у Великій Британії показало, що аж 83% водіїв не знали, що насправді означає чорне коло в жовтому квадраті. І це ще не все. Цілих 49%, зізналися, що ніколи раніше його не бачили.

Насправді цей непомітний символ вказує на екстрений об'їзний маршрут у разі перекриття автомагістралі або іншої дороги.

Також читайте:

Дивний синій знак STOP: що він означає, де зустрічається

Що змінилося в тестах іспитів на водійські права у 2025 році

Легкий спосіб запам'ятати дорожні знаки

Причина плутанини

Виявляється, об'їзні маршрути у Великій Британії можуть бути позначені різними формами: від квадратів та трикутників до ромбів. Це може бути додатковим ускладненням для іноземних водіїв.

Не лише у Великій Британії можна зіткнутися з таким типом знаків. Він також зустрічається, серед інших, у Німеччині та скандинавських країнах. У цьому випадку розмітка об'їзного маршруту може бути позначена різними символами, від кіл та квадратів до ромбів, трикутників або стрілок.

дорожні знаки Європа водії ПДР правила дорожнього руху
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації