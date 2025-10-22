Понад 80% водіїв не знають, що означає цей дорожній знак

Таємничий дорожній знак. Фото: freepik.com

Деякі знаки водії бачать раз на десять років, тому їхнє значення може здивувати. Про що говорить жовтий квадрат з чорним колом? Багато правил дорожнього руху є спільними по всій Європі, але повної стандартизації знаків досі бракує.

Що за знак

Багато водіїв бачать жовтий квадрат з чорним колом вперше. Дослідження, проведене компанією Compare the Market у Великій Британії показало, що аж 83% водіїв не знали, що насправді означає чорне коло в жовтому квадраті. І це ще не все. Цілих 49%, зізналися, що ніколи раніше його не бачили.

Насправді цей непомітний символ вказує на екстрений об'їзний маршрут у разі перекриття автомагістралі або іншої дороги.

Причина плутанини

Виявляється, об'їзні маршрути у Великій Британії можуть бути позначені різними формами: від квадратів та трикутників до ромбів. Це може бути додатковим ускладненням для іноземних водіїв.

Не лише у Великій Британії можна зіткнутися з таким типом знаків. Він також зустрічається, серед інших, у Німеччині та скандинавських країнах. У цьому випадку розмітка об'їзного маршруту може бути позначена різними символами, від кіл та квадратів до ромбів, трикутників або стрілок.