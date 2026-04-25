Авто лежит на боку: о чем предупреждает странный дорожный знак

Знак А-34. Коллаж: Новини.LIVE

Необычный дорожный знак с изображением автомобиля на боку может озадачить путешественников на дорогах Польши. Это не шутка и не ошибка монтажа, а серьезное сообщение от экстренных служб о реальной угрозе. Появление такого символа требует от водителей мгновенного изменения стиля управления для обеспечения общей безопасности.

Сигнал опасности

Предупредительный знак А-34 прямо сообщает, что впереди произошло дорожно-транспортное происшествие. В отличие от общих предостережений о рисках, этот символ подтверждает наличие препятствия на пути. Его устанавливают в местах, где авария вызвала существенное сужение проезжей части или полное блокирование отдельных полос.

Экстренные службы используют мобильную версию знака только во время ликвидации последствий инцидентов. Как только проезд освобождают от поврежденного транспорта и обломков, табличку сразу убирают. Поэтому встретить такое предупреждение можно в любом месте и в самый неожиданный момент, в зависимости от оперативных обстоятельств на трассе.

Правила поведения

Увидев перевернутое авто на белом треугольнике, необходимо немедленно снизить скорость. Нужно быть готовым к появлению спасательной техники, полиции или работы регулировщиков на участке. Любая задержка в реакции может привести к созданию новой аварийной ситуации на уже осложненной территории.

Хотя отдельного штрафа за проезд мимо этого знака не существует, ответственность за игнорирование опасности является строгой. Создание угрозы для спасателей или других участников движения наказывается солидными суммами. В Польше взыскание может достигать нескольких тысяч злотых в зависимости от уровня риска и тяжести последствий нарушения.

