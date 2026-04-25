Авто лежить на боці: про що попереджає дивний дорожній знак

Незвичний дорожній знак з зображенням автомобіля на боці може спантеличити мандрівників на дорогах Польщі. Це не жарт і не помилка монтажу, а серйозне повідомлення від екстрених служб про реальну загрозу. Поява такого символу вимагає від водіїв миттєвої зміни стилю керування задля гарантування загальної безпеки.

Сигнал небезпеки

Попереджувальний знак А-34 прямо повідомляє, що попереду сталася дорожньо-транспортна пригода. На відміну від загальних застережень про ризики, цей символ підтверджує наявність перешкоди на шляху. Його встановлюють у місцях, де аварія спричинила суттєве звуження проїжджої частини або повне блокування окремих смуг.

Екстрені служби використовують мобільну версію знака лише під час ліквідації наслідків інцидентів. Як тільки проїзд звільняють від пошкодженого транспорту та уламків, табличку одразу прибирають. Тому зустріти таке попередження можна в будь-якому місці та в найнесподіваніший момент, залежно від оперативних обставин на трасі.

Правила поведінки

Побачивши перекинуте авто на білому трикутнику, необхідно негайно знизити швидкість. Потрібно бути готовим до появи рятувальної техніки, поліції або роботи регулювальників на ділянці. Будь-яка затримка в реакції може призвести до створення нової аварійної ситуації на вже ускладненій території.

Читайте також:

Хоча окремого штрафу за проїзд повз цей знак не існує, відповідальність за ігнорування небезпеки є суворою. Створення загрози для рятувальників або інших учасників руху карається солідними сумами. У Польщі стягнення може сягати кількох тисяч злотих залежно від рівня ризику та важкості наслідків порушення.

Раніше Новини.LIVE писали, який знак не знають чотири з пʼяти водіїв. Також читайте про легкий спосіб запам'ятати дорожні знаки. Багато хто вважає, що вивчити усі три сотні дорожніх знаків, які містять українські ПДР, неможливо.