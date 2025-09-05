Дослідження: за кермом яких авто сидять найгірші водії

Водій. Фото: freepik.com

Неуважні та недбалі водії є проблемою, яка стосується кожного учасника дорожнього руху. На жаль, деякі бренди автомобілів мають сумнівну репутацію, асоціюючись з тими, хто ігнорує правила та створює небезпечні ситуації на дорозі. Серед найпоширеніших порушень — невикористання покажчиків повороту.

Про це повідомив Express.

Лідери антирейтингу

Дослідження, проведене компанією DiscoverCars.com, мало на меті з'ясувати, які водії найчастіше ігнорують це важливе правило. Експерти спостерігали за рухом на шести різних перехрестях, аналізуючи майже 1500 автомобілів та фіксуючи, водії яких авто не вмикали сигнал повороту.

Результати підтвердили усталені стереотипи. На першому місці антирейтингу опинилися водії BMW: 19,3% з них не скористалися покажчиком повороту. Це втричі частіше, ніж у водіїв Peugeot, що займає останнє місце в десятці.

Другу позицію посів Mercedes-Benz з показником 14,7%. Замикають ганебний пʼєдестал водії Renault, які не вмикали сигнал повороту у 14,5% випадків. За ними йдуть Audi (12,7%) та Opel (12,7%). Водії цих німецьких марок також демонструють високий рівень недбалості.

Найбільш відповідальні

Натомість найвідповідальнішими виявилися водії інших брендів. До десятки також увійшли Volkswagen, за ним — Volvo, Toyota, Honda та Peugeot. Водії Peugeot показали найкращий результат: лише 6,7% з них проігнорували сигнал повороту.

Експерт Александер Буракс, коментуючи результати дослідження, наголосив, що водії преміумкласу, зокрема BMW, Mercedes-Benz та Audi, мають найвищі показники порушень. "Майже кожен п'ятий водій BMW не вмикав покажчики повороту, коли це було необхідно", — зазначив він.

Буракс додав, що навіть незначна кількість людей, які не користуються сигналами повороту, може суттєво ускладнити рух та зробити керування автомобілем набагато стресовішим та небезпечнішим. Цей експеримент вкотре доводить, що відповідальність на дорозі залежить не від вартості авто, а від культури водіїв.