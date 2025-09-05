Исследование: за рулем каких авто сидят худшие водители

Водитель. Фото: freepik.com

Невнимательные и небрежные водители являются проблемой, которая касается каждого участника дорожного движения. К сожалению, некоторые бренды автомобилей имеют сомнительную репутацию, ассоциируясь с теми, кто игнорирует правила и создает опасные ситуации на дороге. Среди самых распространенных нарушений — неиспользование указателей поворота.

Об этом сообщил Express.

Лидеры антирейтинга

Исследование, проведенное компанией DiscoverCars.com, имело целью выяснить, какие водители чаще всего игнорируют это важное правило. Эксперты наблюдали за движением на шести различных перекрестках, анализируя почти 1500 автомобилей и фиксируя, водители каких авто не включали сигнал поворота.

Результаты подтвердили устоявшиеся стереотипы. На первом месте антирейтинга оказались водители BMW: 19,3% из них не воспользовались указателем поворота. Это в три раза чаще, чем у водителей Peugeot, занимающего последнее место в десятке.

Вторую позицию занял Mercedes-Benz с показателем 14,7%. Замыкают позорный пьедестал водители Renault, которые не включали сигнал поворота в 14,5% случаев. За ними следуют Audi (12,7%) и Opel (12,7%). Водители этих немецких марок также демонстрируют высокий уровень небрежности.

Наиболее ответственные

Зато самыми ответственными оказались водители других брендов. В десятку также вошли Volkswagen, за ним — Volvo, Toyota, Honda и Peugeot. Водители Peugeot показали лучший результат: только 6,7% из них проигнорировали сигнал поворота.

Эксперт Александер Буракс, комментируя результаты исследования, отметил, что водители премиум-класса, в частности BMW, Mercedes-Benz и Audi, имеют самые высокие показатели нарушений. "Почти каждый пятый водитель BMW не включал указатели поворота, когда это было необходимо", — отметил он.

Буракс добавил, что даже незначительное количество людей, которые не пользуются сигналами поворота, может существенно усложнить движение и сделать управление автомобилем гораздо более стрессовым и опасным. Этот эксперимент в очередной раз доказывает, что ответственность на дороге зависит не от стоимости авто, а от культуры водителей.