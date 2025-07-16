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Главная Авто На каких авто водители чаще всего ездят нетрезвыми — исследование

На каких авто водители чаще всего ездят нетрезвыми — исследование

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 15:20
Исследование: на каких авто чаще всего ездят нетрезвые водители
Нетрезвый водитель. Фото: freepik.com

Компания LendingTree проанализировала статистику вождения в нетрезвом состоянии в 50 крупнейших городах США. Интересно, что чаще всего садятся пьяными за руль автомобилей класса люкс, причем делают это представители поколения Z.

Об этом сообщил Motor1.

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Исследование показало, что владельцы BMW чаще всего садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения — 3,09 случая на 1000 водителей. Интересно, что из первой пятерки брендов сомнительного рейтинга четыре представляют производителей автомобилей класса люкс.

Количество нетрезвых на 1000 водителей

  1. BMW — 3,09
  2. Ram — 3
  3. Acura — 2,69
  4. Audi — 2,42
  5. Volvo — 2,42

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Алкоголь для самых молодых

Водители поколения Z (в возрасте от 19 до 27 лет) получили корону за самый высокий уровень вождения в нетрезвом состоянии среди возрастных группах, составив 2,62 на 1000 водителей. За ними следующая самая молодая группа — миллениалы (от 27 до 44 лет) — с показателем 2,4 на 1000 водителей.

Исследование показало, что уровень вождения в нетрезвом состоянии снижался с увеличением возрастной группы, причем молчаливое поколение (от 79 до 95 лет) имело самый низкий показатель — всего 0,21 на 1000 водителей.

"С возрастом люди, как правило, менее склонны к риску. Поколение Z когда-то достигнет возраста современных бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения). Если им повезет, младшие водители тогда будут более ответственными", — подытожил представитель LendingTree Роб Бхатт.

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алкоголь авто исследование автомобиль водители
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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