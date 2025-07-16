Исследование: на каких авто чаще всего ездят нетрезвые водители

На каких авто водители чаще всего ездят нетрезвыми — исследование
Компания LendingTree проанализировала статистику вождения в нетрезвом состоянии в 50 крупнейших городах США. Интересно, что чаще всего садятся пьяными за руль автомобилей класса люкс, причем делают это представители поколения Z.
Об этом сообщил Motor1.
Любимые марки пьяниц
Исследование показало, что владельцы BMW чаще всего садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения — 3,09 случая на 1000 водителей. Интересно, что из первой пятерки брендов сомнительного рейтинга четыре представляют производителей автомобилей класса люкс.
Количество нетрезвых на 1000 водителей
- BMW — 3,09
- Ram — 3
- Acura — 2,69
- Audi — 2,42
- Volvo — 2,42
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Алкоголь для самых молодых
Водители поколения Z (в возрасте от 19 до 27 лет) получили корону за самый высокий уровень вождения в нетрезвом состоянии среди возрастных группах, составив 2,62 на 1000 водителей. За ними следующая самая молодая группа — миллениалы (от 27 до 44 лет) — с показателем 2,4 на 1000 водителей.
Исследование показало, что уровень вождения в нетрезвом состоянии снижался с увеличением возрастной группы, причем молчаливое поколение (от 79 до 95 лет) имело самый низкий показатель — всего 0,21 на 1000 водителей.
"С возрастом люди, как правило, менее склонны к риску. Поколение Z когда-то достигнет возраста современных бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения). Если им повезет, младшие водители тогда будут более ответственными", — подытожил представитель LendingTree Роб Бхатт.
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