Исследование: на каких авто чаще всего ездят нетрезвые водители

Нетрезвый водитель. Фото: freepik.com

Компания LendingTree проанализировала статистику вождения в нетрезвом состоянии в 50 крупнейших городах США. Интересно, что чаще всего садятся пьяными за руль автомобилей класса люкс, причем делают это представители поколения Z.

Об этом сообщил Motor1.

Реклама

Читайте также:

Любимые марки пьяниц

Исследование показало, что владельцы BMW чаще всего садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения — 3,09 случая на 1000 водителей. Интересно, что из первой пятерки брендов сомнительного рейтинга четыре представляют производителей автомобилей класса люкс.

Количество нетрезвых на 1000 водителей

BMW — 3,09 Ram — 3 Acura — 2,69 Audi — 2,42 Volvo — 2,42

Также читайте:

Какой штраф водителю за отказ от алкотестера

За сколько промилле у водителя не заберут права в Украине

Алкоголь для самых молодых

Водители поколения Z (в возрасте от 19 до 27 лет) получили корону за самый высокий уровень вождения в нетрезвом состоянии среди возрастных группах, составив 2,62 на 1000 водителей. За ними следующая самая молодая группа — миллениалы (от 27 до 44 лет) — с показателем 2,4 на 1000 водителей.

Исследование показало, что уровень вождения в нетрезвом состоянии снижался с увеличением возрастной группы, причем молчаливое поколение (от 79 до 95 лет) имело самый низкий показатель — всего 0,21 на 1000 водителей.

"С возрастом люди, как правило, менее склонны к риску. Поколение Z когда-то достигнет возраста современных бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения). Если им повезет, младшие водители тогда будут более ответственными", — подытожил представитель LendingTree Роб Бхатт.

Также читайте:

Какими авто управляют самовлюбленные водители: исследование

Ford выяснил любимый цвет водителей