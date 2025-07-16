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Головна Авто На яких авто водії найчастіше їздять нетверезими — дослідження

На яких авто водії найчастіше їздять нетверезими — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 15:20
Дослідження: на яких авто найчастіше їздять нетверезі водії
Нетверезий водій. Фото: freepik.com

Компанія LendingTree проаналізувала статистику водіння у нетверезому стані у 50 найбільших містах США. Цікаво, що найчастіше сідають пʼяними за кермо автомобілів класу люкс, причому роблять це представники покоління Z.

Про це повідомив Motor1.

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Дослідження показало, що власники BMW найчастіше сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння — 3,09 випадків на 1000 водіїв. Цікаво, що з першої пʼятірки брендів сумнівного рейтингу чотири представляють виробників автомобілів класу люкс.

Кількість нетверезих на 1000 водіїв

  1. BMW — 3,09
  2. Ram — 3
  3. Acura — 2,69
  4. Audi — 2,42
  5. Volvo — 2,42

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Водії покоління Z (віком від 19 до 27 років) отримали корону за найвищий рівень водіння в нетверезому стані серед вікових групах, склавши 2,62 на 1000 водіїв. За ними наступна наймолодша група — мілленіали (від 27 до 44 років) — з показником 2,4 на 1000 водіїв.

Дослідження показало, що рівень водіння в нетверезому стані знижувався зі збільшенням вікової групи, причому мовчазне покоління (від 79 до 95 років) мало найнижчий показник — лише 0,21 на 1000 водіїв.

"З віком люди зазвичай менш схильні до ризику. Покоління Z колись досягне віку сучасних бебі-бумерів (1946-1964 роки народження). Якщо їм пощастить, молодші водії тоді будуть відповідальнішими", — підсумував представник LendingTree Роб Бхатт.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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