Дослідження: на яких авто найчастіше їздять нетверезі водії

На яких авто водії найчастіше їздять нетверезими — дослідження
Компанія LendingTree проаналізувала статистику водіння у нетверезому стані у 50 найбільших містах США. Цікаво, що найчастіше сідають пʼяними за кермо автомобілів класу люкс, причому роблять це представники покоління Z.
Про це повідомив Motor1.
Улюблені марки п’яничок
Дослідження показало, що власники BMW найчастіше сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння — 3,09 випадків на 1000 водіїв. Цікаво, що з першої пʼятірки брендів сумнівного рейтингу чотири представляють виробників автомобілів класу люкс.
Кількість нетверезих на 1000 водіїв
- BMW — 3,09
- Ram — 3
- Acura — 2,69
- Audi — 2,42
- Volvo — 2,42
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Алкоголь для наймолодших
Водії покоління Z (віком від 19 до 27 років) отримали корону за найвищий рівень водіння в нетверезому стані серед вікових групах, склавши 2,62 на 1000 водіїв. За ними наступна наймолодша група — мілленіали (від 27 до 44 років) — з показником 2,4 на 1000 водіїв.
Дослідження показало, що рівень водіння в нетверезому стані знижувався зі збільшенням вікової групи, причому мовчазне покоління (від 79 до 95 років) мало найнижчий показник — лише 0,21 на 1000 водіїв.
"З віком люди зазвичай менш схильні до ризику. Покоління Z колись досягне віку сучасних бебі-бумерів (1946-1964 роки народження). Якщо їм пощастить, молодші водії тоді будуть відповідальнішими", — підсумував представник LendingTree Роб Бхатт.
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