Дослідження: на яких авто найчастіше їздять нетверезі водії

Нетверезий водій. Фото: freepik.com

Компанія LendingTree проаналізувала статистику водіння у нетверезому стані у 50 найбільших містах США. Цікаво, що найчастіше сідають пʼяними за кермо автомобілів класу люкс, причому роблять це представники покоління Z.

Про це повідомив Motor1.

Реклама

Читайте також:

Улюблені марки п’яничок

Дослідження показало, що власники BMW найчастіше сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння — 3,09 випадків на 1000 водіїв. Цікаво, що з першої пʼятірки брендів сумнівного рейтингу чотири представляють виробників автомобілів класу люкс.

Кількість нетверезих на 1000 водіїв

BMW — 3,09 Ram — 3 Acura — 2,69 Audi — 2,42 Volvo — 2,42

Також читайте:

Який штраф водію за відмову від алкотестера

За скільки проміле у водія не заберуть права в Україні

Алкоголь для наймолодших

Водії покоління Z (віком від 19 до 27 років) отримали корону за найвищий рівень водіння в нетверезому стані серед вікових групах, склавши 2,62 на 1000 водіїв. За ними наступна наймолодша група — мілленіали (від 27 до 44 років) — з показником 2,4 на 1000 водіїв.

Дослідження показало, що рівень водіння в нетверезому стані знижувався зі збільшенням вікової групи, причому мовчазне покоління (від 79 до 95 років) мало найнижчий показник — лише 0,21 на 1000 водіїв.

"З віком люди зазвичай менш схильні до ризику. Покоління Z колись досягне віку сучасних бебі-бумерів (1946-1964 роки народження). Якщо їм пощастить, молодші водії тоді будуть відповідальнішими", — підсумував представник LendingTree Роб Бхатт.

Також читайте:

Якими авто керують самозакохані водії: дослідження

Ford зʼясував улюблений колір водіїв