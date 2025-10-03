За такий колір авто водій може отримати штраф

2019 BMW X6 Vantablack Фото: bmw.com

У Німеччині не всі кольори та ефекти фарбування автомобілів дозволені. Щобільше, деякі з них можуть призвести до значних штрафів та навіть позбавлення водійських прав.

Заборонені кольори

Позаяк власники авто іноді прагнуть виділитися за допомогою яскравих, блискучих, хромованих або золотих елементів, в Німеччині встановили суворі обмеження.

Згідно з німецькими правилами, незаконними є ті кольори та лакофарбові покриття, що можуть вразити або ввести в оману інших водіїв, створюючи небезпеку.

Також заборонені ультраматові фарби, наприклад Vantablack (винятково чорний, практично не відбиває світла), який робить автомобіль майже непомітним на дорозі, тому вважається серйозною небезпекою. Так само заборонені флуоресцентні та світловідбиваючі фарби, призначені виключно для попереджувальних цілей.

Наслідки та обмеження

Використання заборонених кольорів може призвести до штрафу до 135 євро (близько 6588 грн), штрафних балів, або навіть негайної заборони керування.

Обмеження також стосуються стилізації під автомобілі поліції чи швидкої допомоги, за що передбачені серйозні юридичні наслідки.

Навіть якщо обраний колір дозволений, зміна основного кольору повинна бути зафіксована у документах на транспортний засіб, інакше це вважається адміністративним правопорушенням.

Хоча дослідження показують, що яскраві кольори можуть покращити безпеку, більшість німецьких (та й українських) водіїв обирають приглушені відтінки (сірий, білий, чорний), переважно через побоювання щодо вартості автомобіля при перепродажі.