Главная Авто За какой цвет авто можно получить большой штраф

За какой цвет авто можно получить большой штраф

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 06:00
За такой цвет авто водитель может получить штраф
2019 BMW X6 Vantablack Фото: bmw.com

В Германии не все цвета и эффекты покраски автомобилей разрешены. Более того, некоторые из них могут привести к значительным штрафам и даже к лишению водительских прав.

Об этом написал Auto Swiat.

Запрещенные цвета

Так как владельцы авто иногда стремятся выделиться с помощью ярких, блестящих, хромированных или золотых элементов, в Германии установили строгие ограничения.

Согласно немецким правилам, незаконными являются те цвета и лакокрасочные покрытия, которые могут поразить или ввести в заблуждение других водителей, создавая опасность.

Также запрещены ультраматовые краски, например Vantablack (исключительно черный, практически не отражает света), который делает автомобиль почти незаметным на дороге, поэтому считается серьезной опасностью. Так же запрещены флуоресцентные и светоотражающие краски, предназначенные исключительно для предупредительных целей.

Как цвет авто влияет на его цену при перепродаже

Названы цвета автомобилей, на которых незаметна грязь

Почему водители покупают авто самых скучных цветов

Последствия и ограничения

Использование запрещенных цветов может привести к штрафу до 135 евро (около 6588 грн), штрафных баллов, или даже немедленного запрета вождения.

Ограничения также касаются стилизации под автомобили полиции или скорой помощи, за что предусмотрены серьезные юридические последствия.

Даже если выбранный цвет разрешен, изменение основного цвета должно быть зафиксировано в документах на транспортное средство, иначе это считается административным правонарушением.

Хотя исследования показывают, что яркие цвета могут улучшить безопасность, большинство немецких (и украинских) водителей выбирают приглушенные оттенки (серый, белый, черный), преимущественно из-за опасений относительно стоимости автомобиля при перепродаже.

Германия авто штраф штрафы автомобиль цвет
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
