Який штраф водію за неправильне зимове взуття

У Великій Британії водії ризикують отримати величезний штраф та штрафні бали лише через неправильно підібране взуття. Згідно з простим, але важливим правилом, максимальне стягнення може сягати 5000 фунтів стерлінгів.

Про це написав Express.

Небезпека вільного взуття

Уггі (UGG) та побібне взуття, яке багато хто вважає зручними та стильними у холодну пору, можуть призвести до серйозних негативних наслідків на дорозі. Адже вільне та об'ємне взуття становить реальну небезпеку на дорозі, позаяк водій може втратити ефективний контроль над педалями.

Експерти з обслуговування автомобілів компанії Fixter наголосили, що керування автомобілем у невідповідному взутті може бути пов'язане з ризиками для безпеки та значними фінансовими стягненнями. Це особливо актуальне попередження напередодні осінньо-зимового сезону.

Штрафні санкції

Хоча носіння уггів саме по собі не є незаконним, поліція має право штрафувати водіїв, якщо вважає, що це створює небезпеку. У Правилах дорожнього руху (Highway Code) чітко зазначено, що взуття та одяг не повинні заважати правильно користуватися органами керування автомобілем.

Керування транспортним засобом без належної обережності через невідповідне взуття, наприклад уггі, може призвести до штрафу в розмірі 100 фунтів (приблизно 5549 грн) та трьох штрафних балів. Або ж, у серйозних випадках, особливо якщо сталася аварія, штраф може зрости до 5000 фунтів (приблизно 277 447 грн) та дев'яти штрафних балів.